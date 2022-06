CIAK, MI GIRA – IN ITALIA, “JURASSIC WORLD: IL DOMINIO” ARRIVA A 3,1 MILIONI DI EURO, RIPORTANDO PARECCHI SPETTATORI AL CINEMA. MA VEDREMO LA SUA POTENZA SOLO QUANDO ARRIVERÀ IN AMERICA QUESTA SETTIMANA. SECONDO DA NOI “TOP GUN: MAVERICK”, TERZO “NOSTALGIA” DI MARTONE. QUASI UN MILIONE, SU - IL POVERO “MARCEL!” DI JASMINE TRINCA IN CINQUE GIORNI HA INCASSATO 19 MILA EURO PORTANDO IN SALA TREMILA PERSONE… - VIDEO

TOP GUN MAVERICK

Marco Giusti per Dagospia

La situazione è questa. “Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski con Tom Cruise è primo in America con un weekend da 85 milioni di dollari, è primo in Inghilterra con 12 milioni, in Australia, 9, 3, in Francia, con 6,9, per un totale globale di 548 milioni di dollari sparsi in 64 mercati, tranne Corea del Sud (dove uscirà il 23 giugno), Cina e, ovviamente, Russia.

jeff goldblum, sam neill laura dern jurassic world il dominio

“Jurassic World: Il Dominio” di Colin Trevorrow è primo nei 15 mercati dove è uscito, in Messico con 18 milioni di dollari, in Brasile con 4, 4, in Italia con 3,4 milioni, tranne in Corea del Sud, dove ha incassato nel weekend 7,95 milioni, ma è secondo dietro il potente crime locale “The Roundup”, 10 milioni nel weekend e un totale di 73 milioni di dollari nelle sue tre prime settimane.

THE ROUNDUP 1

Il totale globale di “Jurassic World: Il Dominio” è di 56 milioni di dollari. Vedremo la sua potenza solo quando arriverà in America e in altri 58 paesi questa settimana. Detto questo, in Italia, “Jurassic World: Il Dominio”, malgrado il caldo e il ponte del giugno, arriva questa settimana a 3,1 milioni di euro, solo ieri ha incassato 682 mila euro con 479 sale, riportando parecchi spettatori al cinema (423 mila nel weekend).

PIERFRANCESCO FAVINO IN NOSTALGIA DI MARIO MARTONE

Secondo posto per “Top Gun: Maverick” con 1,8 milioni di euro per un totale di 6,9, ieri stava a 467 mila euro. Terzo posto per il nostro “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino e Tommaso Ragno, 303 mila euro per un totale di 916 mila euro. Quasi un milione, su. E il passa parola mi sembra che stia funzionando.

Quarto posto per “Doctor Strange nel Multiverso della follia” con 211 mila euro nella settimana e un totale di 13, 4 milioni. Quinto posto per la prima parte di “Esterno notte” di Marco Bellocchio, 52 mila euro nella settimana per un totale di 457 mila euro.

alba rohrwacher in marcel il film di jasmine trinca

Il povero “Marcel!” di Jasmine Trinca in cinque giorni ha incassato 19 mila euro portando al cinema tremila spettatori.

In America, quindi, “Top Gun: Maverick” è primo con 85 milioni di dollari nel weekend, un totale americano di 291 milioni e globale di 548.

Che significa il terzo posto sul podio internazionale, dietro a “Doctor Strange nel Multiverso della follia” che è arrivato a 909 milioni di dollari e punta al miliardo. Questo weekend ha incassato in America 9, 2 milioni di dollari al secondo posto in classifica.

lea seydoux crimes of the future

Sempre in questo weekend si segnala il modesto risultato di “Crimes of the Future” di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart con poco più di un milione di dollari.

