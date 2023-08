CIAK, MI GIRA – “BARBIE” SEGUITA A VINCERE IN ITALIA, QUESTO WEEKEND CON 876 MILA EURO E UN TOTALE DI 29 MILIONI DI EURO, MENTRE “BLUE BEETLE” ARRANCA AL SECONDO POSTO CON 529 MILA EURO ALLA SUA PRIMA SETTIMANA. L’UNICO CAMPIONE ITALIANO CHE TROVIAMO NELLA TOP TEN DEL WEEKEND È “I PEGGIORI GIORNI” DI LEO&BRUNO, AL QUARTO POSTO IN CLASSIFICA CON 227 MILA EURO E UN TOTALE DI 454 MILIONI DI EURO. AHI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Certo. “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie seguita a vincere in Italia, questo weekend con 876 mila euro e un totale di 29 milioni di euro, mentre “Blue Beetle”, lo scarabeo azzurro, il nuovo film di supereroi messicano della DC Comics arranca al secondo posto con 529 mila euro alla sua prima settimana.

In America, come vi avevo anticipato, ha invece vinto il suo primo weekend, 25, 4 milioni di dollari contro i 21 di “Barbie” e i 10, 6 di “Oppenheimer”. Ma 25 milioni e un totale globale di 43 milioni di dollari dimostrano la fragilità di “Blue Beetle”, il più basso esordio di tutti i DC movies, malgrado 120 milioni di dollari di budget.

L’unica possibilità è che il 14 settembre, quando uscirà in Cina, Giappone, Australia, si possa riprendere. Del resto la DC Comics, che ha avuto un anno disastroso, punta ormai tutto sull’uscita natalizia di “Aquaman 2” con Jason Momoa e sul fascino che ha la star sul pubblico femminile. Il primo “Aquaman” solo in Cina incassò 291 milioni di dollari.

Del resto anche “Shark 2”, che in Italia è molto piaciuto, questo weekend era terzo con 449 mila euro e un totale di 4,6 milioni di euro, deve molto del incasso globale, 317 milioni di dollari, al mercato cinese, dove ha incassato ben 106 milioni di dollari. Invece “Barbie”, pur dall’alto del suo incredibile incasso mondiale, 1 miliardo 279 milioni di dollari, non deve molto alla Cina visto che lì ha incassato solo 34 milioni di dollari in un’estate ricchissima.

I giornali cinesi si vantano che le loro sale cinematografiche hanno incassato da giugno a questo venerdì 2,4 miliardi di dollari. Roba che avrebbe fatto saltare Viperetta sulla sedia dell’Adriano. Di questi 2, 4 miliardi, inoltre, i ¾ del ricco malloppo vanno non al cinemone di Hollywood ma a cinque film cinesi che hanno rastrellato tutto o quasi, i primi quattro, “Lost in Stars”, “No More Bets”, “Never Say Never” e Creation of Gods 1” viaggiano sui 274 milioni di dollari, mentre il cartone animato “Chang An” sui 233. Per i film americani restano gli spiccioli.

Aspettando che “Aquaman” e la forza maschio di Jason Momoa capovolga la situazione e salvi la DC Comics. Non arriverà in Cina, suppongo, l’unico campione italiano che troviamo nella top ten del weekend, cioè “I peggiori giorni” di Leo&Bruno, al quarto posto in classifica con 227 mila euro e un totale di 454 milioni di euro. Hai. Ma ricordatevi che il 23, mercoledì, nei cinema italiani, col ritorno a casa di tutti o quasi, arriva “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che viaggia su un totale americano di 285 milioni di dollari e globale di 717.

