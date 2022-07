CIAK, MI GIRA! – I “MINIONS” SFONDANO IL BOX OFFICE AMERICANO NEL WEEKEND, CON UN INCASSO BOMBA DI 127 MILIONI DI DOLLARI. IN ATTESA CHE GLI OMINI GIALLI SALVINO ANCHE IL GOVERNO DRAGHI E RIPORTINO AI MONDIALI L’ITALIA, DA NOI IL FINE SETTIMANA È STATO MAGRISSIMO: PRIMO “ELVIS” CON 421MILA EURO, SECONDO “TOP GUN” CON 276. IL PRIMO FILM ITALIANO È “LA MIA OMBRA È TUA”, CON MARCO GIALLINI, 32MILA EURO. POCHINO, EH? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Minions- The Rise of Gru

I Minions, i buffi omini gialli, al loro quinto film, "Minions: The Rise of Gru", sfondano il box office americano per il lungo weekend del 4 luglio con un incasso bomba di 127 milioni di dollari che arrivano a un totale di 202 milioni grazie ai mercati esteri, Messico (12), Germania (4,8), Brasile (3,2).

TOP GUN MAVERICK

Vengono così travolti il pur potente "Top Gun Maverick", secondo con 25,5 milioni di dollari e un totale globale di 1 miliardo e 108 milioni, "Elvis" con 19 milioni e un totale globale di 113 milioni, "Jurassic World Il dominio" con 15 milioni e un totale di 824 milioni e l'horror "Black Phone" con 12 milioni e un totale di 74 milioni.

ethan hawke black phone

Da noi, aspettando che i Minions salvino anche il governo Draghi e riportino ai mondiali l'Italia, vince il magrissimo weekend "Elvis" con 421 mila euro e un totale di 1,6 milioni.

Secondo "Top Gun Maverick" con 276 mila euro e un totale di 10,6 milioni, "Lightyear" è terzo con 210 mila euro e un totale di 2 milioni, quarto "Jurassic World Il dominio" 208 mila euro e un totale di 7,2 e "Black Phone" quinto con 123 mila euro con 516 mila euro.il primo film italiano è "La mia ombra è tua" di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini scrittore con 32 mila euro. Pochino, eh?

MARCO GIALLINI - LA MIA OMBRA E' TUA

Tra i mercati orientali più forti vedo che in Giappone è primo nel weekend "Top Gun Maverick" con 3,6 milioni di euro e in Cina è primo "Jurassic World" con 7,3. Ma il successo americano clamoroso del nuovo film dei Minions apre davvero porte inaspettate.

MINIONS THE RISE OF GRU 1 BLACK PHONE LA MIA OMBRA E TUA black phone MINIONS THE RISE OF GRU TOP GUN MAVERICK minions