Marco Giusti per Dagospia

i vicini di casa

Niente di eccezionale, ma almeno ieri qualcuno, malgrado le partite dei Mondiali, è andato al cinema. E risulta prima la commedia sbarazzina “Vicini di casa” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini che invitano a cena la coppia di scambisti formata da Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini con 237 mila euro, 33.605 spettatori e un totale in due giorni di 346 mila euro. E’ un solido remake di un bel film spagnolo scritto e diretto da Cesc Gay neanche due anni fa, ma la macchina funziona perfettamente. Magari, anche perché non abbiamo visto in Italia il film originale con il favoloso Javier Camara.

vicini di casa

Secondo posto per l’adorabile “Il gatto con gli stivali 2” diretto da Joel Crawford con le voci, in inglese, di Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman, 206 mila euro, 30.233 spettatori al primo giorno. Ottime critiche americane e da vedere assolutamente in originale, perché Banderas fa un vecchio gattaccio che troppe ne ha viste che ha il suo momento di orgoglio e torna in azione.

strange world 4

Terzo “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler, 142 mila euro, 18.515 spettatori, con un totale di 7,8 milioni di euro e un totale globale di 689 milioni di dollari. Mica male. “Strange World” kolossal della Disney da 200 milioni di dollari, è quarto con 122 mila euro, 18.655 spettatori per un totale di 878 mila euro. Globalmente ha incassato solo 31 milioni di dollari e è uno dei fiaschi maggiori della stagione.

strange world 3

Quinto posto per l’anime “One Piece Film Red” di Goro Taniguchi con 108 mila euro, 14.315 spettatori per un totale di 656 mila euro. Sesto “The Menu”, thriller culinario di Mark Mylod con Ralph Fiennes e Anya Taylor Joy con 106 mila euro, 14.060p spettatori, un totale di 1, 5 milioni e un totale globale di 37 milioni di dollari. Più o meno alla stessa altezza troviamo “Bones and All” di Luca Guadagnino con la sua coppia di giovani amanti cannibali, Taylor Russel e Timothy Chalamet, 104 mila euro, 13.844 spettatori, un totale di 952 mila euro e un totale globale di 6, 9 milioni di dollari.

guillermo del toro pinocchio

Al nono posto l’horror “Gli occhi del diavolo” con 96 mila euro, 12.613 spettatori e un totale di 569 mila euro. Nono lo stravagante action natalizio di Tommy Wirkola, “Una notte violenta e silenziosa” con David Harbour come Babbo Natale e John Leguizamo capo dei cattivi, con 96 mila euro, 12.815 spettatori, ma in America vi avviso che è primo da venerdì con 4, 8 milioni di dollari in un giorno. Andrebbe assolutamente visto. Lo dico a me stesso, anche se i film di Tommy Wirkola, sempre molto bizzarri, non sono sempre riusciti.

pinocchio di guillermo del toro 5

Decimo posto per la commedia francese “Riunione di famiglia” con Christian Clavier, 70 mila euro con 10.114 spettatori e un totale di 103 mila euro in due giorni. Vi ricordo che oggi esce in sala anche il “Pinocchio” animato di Guillermo Del Toro, prima di andare direttamente sulla piattaforma. Ha grandi critiche internazionali e bellissime voci nell’edizione originale, Ewan McGregor, Tilda Swinton, Cate Blanchett. Non sapremo mai quanto ha incassato oggi…

