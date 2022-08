CIAK, MI GIRA – MENTRE IL PUBBLICO DEI TEENAGER E DEI NERD DI TUTTO IL MONDO SI BUTTAVA SULLE PRIME PUNTATE DI “HOUSE OF DRAGON”, NELLE SALE ITALIANE LO SCATENATISSIMO “MINIONS 2” CHIUDEVA LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO CON ALTRI 799MILA EURO E 109MILA SPETTATORI, IERI – IN TUTTO QUESTO “NOPE” RIMANE SECONDO, E MIRACOLOSAMENTE “IL PATAFFIO” IERI HA SCALATO UNA POSIZIONE, È QUINTO E NON SESTO…. - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

house of the dragon 6

Mentre il pubblico dei teenager e dei nerd di tutto il mondo si buttava stanotte sulle prime puntate di “House of the Dragon”, la serie più attesa dell’anno ambientata 172 anni rispetto a “War of Thrones”, nelle sale italiane lo scatenatissimo “Minions2” chiudeva la settimana di Ferragosto con altri 799 mila euro ieri e altri 109 mila spettatori, domenica, per un totale settimanale di 5,9 milioni di euro che comprendeva però anche i tre giorni di anteprime del 6-7-8 agosto. Mica male, eh?

minions 2 come gru diventa cattivissimo 1

Diciamo che almeno il pubblico dei ragazzini, per vedere un film come “Minions2”, si muove. Mentre i fratelli maggiori hanno fatto nottata con “House of Dragon”. In tutto questo “Nope” di Jordan Peele rimane secondo con 53 mila euro e un totale di 724 mila euro.

alessandro gassman il pataffio

Miracolosamente “Il Pataffio” di Francesco Lagi ieri ha scalato una posizione, è quinto e non sesto, superando “Elvis”, con 17 mila euro e 2.627 spettatori per un totale di 67 mila euro.

In America l’anime “Dragon Ball Super: Super Hero” chiude la sua prima settimana con 20 milioni di dollari per 3900 sale, oltre ogni aspettativa, mentre “Beast” di Baltasar Kormakur con Idris Elba che caccia un terribile leone africano nella savana è secondo con 11,6 milioni di dollari e 3743 sale. Così così.

Dragon Ball Super- Super Hero

“Bullet Train” è terzo con 12, 1 milioni per un totale di 150 milioni di dollari. Da noi e in Corea del Sud lo vedremo questa settimana, e in Giappone il 1 settembre.

Ma la cosa importante, leggo su Box Office Mojo, è che dopo cinque settimane di incassi che stavano scendendo, questa settimana sono risaliti, 72, 5 milioni, con 8,2 milioni di distacco dalla scorsa settimana.

bullet train

In Cina, dove c’erano grandi attese per l’esordio di “Minions2” malgrado tutti i problemi politici tra America e Cina, ha incassato solo 11, 6 milioni di dollari, terzo dietro il potente fantasy di animazione “New Gods: Yang Jian” che ha incassato 19, 8 milioni, e il fantascientifico “Moon Man”, 17, 8 milioni.

house of the dragon 4 nope 5 il pataffio house of the dragon 5 nope nope 2 minions 2 come gru diventa cattivissimo 7 house of the dragons

giorgio tirabassi lino musella il pataffio minions 2 come gru diventa cattivissimo 3