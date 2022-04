CIAK, MI GIRA – ANCHE IERI “ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE” ERA PRIMO CON 665 MILA EURO. SI MUOVE BENE (DATI I TEMPI…), AL SECONDO POSTO, ANCHE SE BEN LONTANO DAI VECCHI SUCCESSI DEL PASSATO, “IL SESSO DEGLI ANGELI” DI E CON PIERACCIONI IN VERSIONE PRETE CON SABRINA FERILLI, MARCELLINO FONTE E IL MITICO CECCHERINI, CON 692 MILA EURO NEL WEEKEND E LA BELLEZZA DI 473 SALE. SÌ, LO SO, NEMMENO UN MILIONE DI EURO. E NON SAPPIAMO NEMMENO IL BUDGET. BOH!? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

Nel weekend pasquale “Animali Fantastici – I segreti di Silente” ha fatto (quasi) il pieno da noi, 1 milione 717 mila euro, con 556 sale, con un totale italiano di 6,2 milioni di euro. Anche ieri era primo con 665 mila euro.

In America, invece, le cose non vanno così bene, visto che “Animali fantastici – I segreti di Silente”, alla sua seconda settimana, è già scivolato al terzo posto nel weekend con 14 milioni di dollari di incasso, lasciando il primo posto all’emergente cartoon della Dreamworks “Troppo cattivi (The Bad Guys)”, 24 milioni di dollari nella sua prima settimana, con un totale globale di 87 milioni di dollari, e il secondo a “Sonic 2 – Il Film”, 15, 2 milioni, che ha un totale globale di ben 287 milioni di dollari.

troppo cattivi

“Animali Fantastici – I segreti di Silente”, insomma, si è mosso male in America, con un totale su due settimane di 67 milioni di dollari, ma recupera nei mercati stranieri, 213 milioni, esclusi Russia – Ucraina, arrivando a un globale di 280 milioni di dollari (con un budget da 200 milioni).

sonic 2 - il film

Ricordiamo inoltre che in Cina, dove la metà dei cinema sono chiusi per Covid e Shanghai, la città più colpita da Omicron segnala 16 mila nuovi asintomatici, 2 mila sintomatici e 51 morti, questo è stato il weekend più povero dell’anno per il cinema, ma “Animali fantastici – I segreti di Silente” ha comunque vinto con 1,7 milioni di dollari per un totale di 17, 3 milioni.

MASSIMO CECCHERINI LEONARDO PIERACCIONI IL SESSO DEGLI ANGELI

Da noi si è mosso bene (dati i tempi…), al secondo posto, anche se con un incasso della metà di “Animali fantastici”, e ben lontano dai vecchi successi del passato, “Il sesso degli angeli” di e con Pieraccioni in versione prete con Sabrina Ferilli, Marcellino Fonte e il mitico Ceccherini, con 692 mila euro nel weekend e la bellezza di 473 sale. Sì, lo so, nemmeno un milione di euro. E non sappiamo nemmeno il budget. Boh!?

SABRINA FERILLI LEONARDO PIERACCIONI - IL SESSO DEGLI ANGELI

Terzo posto per “Sonic 2 – Il film” con 500 mila euro nel weekend, 378 sale, con un totale di 3, 2 milioni di euro. Quarto posto per il film di vichinghi intellettuale, ma si dan delle gran mazzate lo stesso, “The Northman” di Robert Eggers con Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Anya Taylor Joy, con 431 mila euro nel weekend e 313 sale, inoltre quelle dei circuiti più colti dove i coatti che vogliono botte e sangue di solito non arrivano.

alexander skarsgard the northman

In America, “The Northman”, nel suo primo weekend si è classificato quarto con 12 milioni di dollari con un totale globale di 23 milioni. Ricordiamo che ne costa 60 di milioni. Quinto l’avventuroso con Channing Tatum “The Lost City”, 425 mila euro nel weekend.

competencia oficial finale a sorpresa

Sesta è la commedia per cinefili di Prati e dintorni “Finale a sorpresa” della coppia Cohn -Duprat con Penelope Cruz regista lesbo, Antonio Banderas attore piacione, Oscar Martinez attore intellettuale più sfigato incassa 273 mila euro nel weekend. Non è uscito da Prati e dintorni, temo.

gli idoli delle donne

Settimo il cartone animato “Hopper e il tempio perduto” con 246 mila euro. Ottavo il cartone della Dreamworks, primo questa settimana al suo esordio in America, “Troppo cattivi” con 129 mila euro nel weekend e un totale di 2, 3 milioni di euro. Vedo che “Gli idoli delle donne” con Lillo&Greg, undicesimo nel weekend con 46 mila euro, ha ancora 161 sale.

LEONARDO PIERACCIONI - IL SESSO DEGLI ANGELI anya taylor joy the northman 2 animali fantastici i segreti di silente lillo e greg gli idoli delle donne 3 corrado guzzanti gli idoli delle donne 2 gli idoli delle donne lillo e greg gli idoli delle donne 5 troppo cattivi animali fantastici - i segreti di silente