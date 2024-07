CIAK, MI GIRA! – AL COMANDO DELLA CLASSIFICA ITALIANA ABBIAMO SEMPRE ”INSIDE OUT 2”. IERI CON 273 MILA EURO E 42 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE DI 41 MILIONI 229 MILA EURO – MA È PARECCHIO BUONO, A LEGGERE LE CRITICHE, “TWISTERS”, IL NUOVO CAMPIONE DELLA WARNER BROS, THRILLERONE SUI TORNADI, IERI SECONDO CON 111 MILA EURO E 15 MILA SPETTATOR – OGGI ESCE UNA MAREA DI ALTRI FILM CHE VORREI PROPRIO CAPIRE CHI VEDRÀ – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

twisters

Come vanno le cose al cinema? Al comando della classifica italiana abbiamo sempre ”Inside Out 2” della Pixar. Ieri con 273 mila euro e 42 mila spettatori per un totale di 41 milioni 229 mila euro. Ma è parecchio buono, a leggere le critiche, il nuovo campione della Warner Bros uscito anche da noi, “Twisters”, thrillerone sui tornadi diretto dal sofisticato Lee Isaac Chung (“Minari”) con l’ormai dilagante Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Maura Terney, ieri secondo con 111 mila euro e 15 mila spettatori.

Non credo che fosse meglio “Twister”, al singolare, il film sui tornadi del 1996 diretto dal moscetto Jan De Bont con Helen Hunt e Bill Paxton. Al terzo posto l’anime “Blue Lock. Episodio Nagi” con 47 mila euro, al quarto l’horror con suore ambientato in Italia “Immaculate” con Sydney Sweeney che non fa vedere nemmeno un piede, 42 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 382 mila euro.

twisters 2

Quinta la riedizione de “Il signore degli anelli. La compagnia dell’anello” con 41 mila euro e un totale di 644 mila euro. Vedo che “Dostoevskij Atto Due” è salito al settimo posto con 12 mila euro 1.907 spettatori e un totale di 52 mila euro, mentre “Dostoevskij Atto Secondo” è decimo con 6.450 euro 10007 spettatori e un totale di 75 mila euro.

Oggi esce una marea di altri film che vorrei proprio capire chi vedrà. C’è il terribile dramma “Longing”, scritto e diretto dall’israeliano Savi Gabizon, remake di un suo film identico del 2017, qui con Richard Gere e Diane Kruger, dove il primo scopre da vecchio che ha una figlia ventenne in Canada.

in the land of saints and sinners 8

E’ invece ottimo, addirittura il migliore degli ultimi film con Liam Neeson col fucile o il mitra in mano, “In The Land of Saints and Sinners”, polpettone irlandese con terroristi diretto da Robert Lorenz, già produttore dei film di Clint Eastwood, con Kerry Condon. Ottimo anche l’horror rurale argentino “When Evil Lurks” con due fratelli che difendono la loro terra dal male, diretto da Demiam Rugna, già considerato un maestro a livello dei grandi, con Ezekiel Rodriguez, Silvina Sabatier, Demian Salomon.

Esce il vecchio “Padre Pio” di Abel Ferrara con Shia Labeouf, visto a Venezia un anno fa, davvero originale. E esce “Madame Luna”, dramma di una ragazza etiope alle prese con la mafia italiana, diretto da Daniel Espinosa, scritto da Maurizio Braucci con meninet Abraha e Claudia Potenza.

in the land of saints and sinners 6 in the land of saints and sinners 7 in the land of saints and sinners 5 twisters 1 inside out 2 6 inside out 2 7 twisters 4 twisters locandina twisters 3