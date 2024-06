CIAK, MI GIRA! – NIENTE DA FARE. “ME CONTRO TE. IL FILM, OPERAZIONE SPIE”, SEGUITA A DOMINARE LA SCENA CINEMATOGRAFICA: IERI È AL PRIMO POSTO CON 158 MILA EURO, 22 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 1 MILIONE 666 MILA EURO. MINCHIA. NE FA LE SPESE “KINDS OF KINDNESS”, 118 MILA EURO, 16 MILA SPETTATORI POCO CONVINTI - AL TERZO POSTO TROVIAMO L’HORROR “THE WATCHERS”, 82 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

me contro te. il film. operazione spie

Niente da fare. I due youtuber siciliani Sofi e Lui e il loro ultimo film, “Me contro Te. Il film, Operazione spie”, seguitano a dominare la scena cinematografica in barba all’arrivo dell’estate e alle elezioni europee. Ieri segnano al primo posto 158 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 1 milione 666 mila euro. Minchia.

Ne fa le spese l’ultimo film di Yorgos Lanthimos, “Kinds of Kindness”, 160 minuti divisi in tre episodi come ai tempi della commedia all’italiana, con Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Willem Dafoe. Presentato e premiato a Cannes, dove mai riuscirebbe a vedere un minuto di un film dei Me contro Te, presentato ieri a Londra al Sundance London con bellissima copia in 35 mm. Da noi riceve un secondo posto con 118 mila euro, 16 mila spettatori poco convinti e un totale di 275 mila euro.

emma stone kinds of kindness

Al terzo posto troviamo l’horror “The Watchers”, opera prima di Ishona Shyamalan con Dakota Fanning, 82 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 169 mila euro. In America, malgrado le critiche negative, ha esordito al secondo posto con 2, 9 milioni e una previsione di 10 milioni nel weekend, dietro il nuovo Bad Boys della coppia Will Smith e Martin Lawrence, “Bad Boys: Ride or Die”, che ha incassato la bellezza di 21, 6 milioni di dollari e la previsione di 53 milioni nel fine settimana.

The Watchers

Solo un quarto posto, in Italia, con 50 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 1, 5 milioni, per “Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller, che naviga sui 120 milioni di dollari globali ma con un budget di 200 milioni. Disastro. In Cina ha esordito venerdì, primo Mad Max mai arrivato in sala per il pubblico cinese, al primo posto ma con un modesto risultato di 1, 1 milioni di dollari e una previsione tra i 3-4 milioni nel weekend. Pochino.

Da noi troviamo al quinto posto in classifica l’horror “L’esorcismo” con Russell Crowe, 42 mila euro, 5 mila spettatori, un totale di 573 mila euro. Lo seguono “If – Gli amici immaginari” con 29 mila euro, un totale di 1, 7 milioni, “La stanza degli omicidi”, thriller con Samuel L. Jackson e Uma Thurman, 25 mila euro e un totale di 51 mila euro. Il resto non ve lo dico perché mi deprime troppo.

me contro te. il film. operazione spie kinds of kindness The Watchers