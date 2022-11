CIAK, MI GIRA – NON DECOLLA QUESTO CARAVAGGIO TUTTO SESSO E VIOLENZA DI MICHELE PLACIDO, CON FEMMINE (E MASCHI) DI OGNI ETÀ CHE LA DANNO A RICCARDO SCAMARCIO. È SOLO TERZO AL BOTTEGHINO – ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA SALE “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ CON TONI SERVILLO COL CAPPOTTONE E IL PIZZETTO DA LUIGI PIRANDELLO. IL KOLOSSAL AMERICANO “BLACK ADAM” CON DWAYNE JOHNSON SI RIPRENDE IL SECONDO POSTO – RIGUARDO ALLA POLEMICA SULLA BRUTTEZZA DEI FILM ITALIANI RILANCIATA DA NANNI MORETTI, DICIAMO CHE NON È CERTO UN SEGRETO. MA CI SAREBBE ANCHE IL PROBLEMINO DI RIPORTARE LA GENTE AL CINEMA…

Marco Giusti per Dagospia

isabelle huppert riccardo scamarcio l'ombra di caravaggio.

Niente da fare. Questo Caravaggio tutto sesso e violenza di Michele Placido e Riccardo Scamarcio con femmine (e maschi) di ogni età che gliela danno, da Isabelle Huppert a Micaela Ramazzotti e il nasuto Louis Garrel che indaga sulla sua vita non decolla.

E intanto anche questo fine settimana sale “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo col cappottone e il pizzetto da Luigi Pirandello in cerca dei sei personaggi in cerca d’autore e incontra Ficarra e Picone a Agrigento sale con 151 mila euro di incasso, 23 mila spettatori in 501 sale, cioè 46 spettatori a sala, per un totale di 2,3 milioni di euro.

toni servillo ficarra e picone la stranezza 1

Ma il kolossal americano “Black Adam” con Dwayne Johnson e un budget da 200 milioni di dollari si riprende almeno il secondo posto, anche se in termine di spettatori sarebbe terzo (ma il biglietto costa di più…), con 100 mila euro, 14.039 spettatori in 295 sale, cioè 47 spettatori a sala, e un totale di 4, 1 milioni di euro.

SERGIO CASTELLITTO PUPI AVATI - DANTE

Terzo, appunto, “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio diviso tra genio e trombate (chi c’è c’è…) con 97 mila euro, 8.891 spettatori in 411 sale, cioè 36 spettatori a sala (poco, no?) e un totale di 180 mila euro. Il titolo negativo (l’ombra di…) è sbagliato. Chiamalo “Caravaggio” come “Dante” di Pupi Avati, che c’entrava l’ombra…, e poi magari è troppo forte per le signore di 80-90 anni che ancora vanno a rivedere “Dante”, ieri 13° con 14 mila euro ma ben 114 spettatori a sala nelle sue 29 sale!

amsterdam

Quarto posto per “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale con un occhio solo e Margot Robbie che ha occhi solo per John David Washington, 61 mila euro per un totale di 711 mila euro, 27 spettatori a sala (e ne ha ben 321). Sale al quinto posto con un maggior numero di sale, 99 al posto di 72, “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund con Woody Harrelson che spiega all’oligarca russo putiniano che produce letteralmente merda, cosa sia la lotta di classe e il marxismo, e lo vogliamo al posto di Letta, 29 mila euro con un totale di 299 mila, 44 spettatori a sala.

bros 4

Sesto posto per “Lo schiacciamoci”, 27 mila euro con un totale di 129 mila euro. Settimo “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Favino e Moretti, 25 mila euro, con 3.764 spettatori in 207 sale, non così piene, visto che ha solo 18 spettatori a sala, con un totale però di 2, 6 milioni di euro che ne fa, ancora, il film italiano più visto della stagione. Ma penso che questo weekend verrà superato da “La stranezza”. La commedia sentimentale gay “Bros” di Nicholas Stoller con Billy Eichner e Luke MacFarlane è nona, 21 mila euro, 3049 spettatori in 87 sale, cioè 35 spettatori a sala, e un totale di 36 mila euro.

nanni moretti

Riguardo alla polemica sulla bruttezza dei film italiani, che unisce Alberto Barbera, che lo disse presentando i film del concorso di Venezia, a Nanni Moretti, che lo ha detto di recente a Bologna, diciamo che non è certo un segreto, ce ne siamo accorti tutti che la maggior parte dei nostri film sono terribili. A volte ci piacciono anche per questo, masochisti come siamo. Ma ci sarebbe anche il problemino di riportare la gente al cinema. Ieri, venerdì, l’incasso totale delle sale italiane era di 700 mila euro e gli spettatori 106 mila, cioè un terzo di quelli che ha fatto il disastroso programma di Ilaria D’Amico su Rai Due, “Che c’è di nuovo”, all’1,7%… Di che stiamo a parlare…

toni servillo ficarra e picone la stranezza 2 bros 11 la stranezza 2

louis garrel l'ombra di caravaggio. isabelle huppert riccardo scamarcio l'ombra di caravaggio. 2 riccardo scamarcio l'ombra di caravaggio 1 micaela ramazzotti l'ombra di caravaggio l'ombra di caravaggio 1