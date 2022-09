CIAK, MI GIRA – QUELLO DEI FILM DI GIANNI AMELIO E DEL SUO “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” È UN PUBBLICO FEDELE. NON LO TRADISCE NEMMENO OGGI CHE È USCITO “L’IMMENSITÀ”, E LO MANDA DRITTO PER LA SUA STRADA FORTE, VA DETTO DI BEN 372 SALE, ANCHE UN PO’ SPRECATE, VISTO CHE L’INCASSO DI IERI ERA DI 36 MILA EURO CON 5.837 SPETTATORI, CIOÈ DI 15 SPETTATORI A SALA! IL FILM DI CRIALESE IERI INCASSAVA IERI 27MILA EURO, CON 4.472 SPETTATORI. TRA PARTITE, ELEZIONI E CALDO AFOSO, DICIAMO CHE LA STAGIONE NON È RIPARTITA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il signore delle formiche

Quello dei film di Gianni Amelio e del suo “Il signore delle formiche” è un pubblico fedele. Non lo tradisce nemmeno oggi che è uscito “L’immensità” di Emanuele Crialese con Penelope Cruz un altro film italiano reduce da Venezia senza aver vinto ahimé nulla, e lo manda dritto per la sua strada forte, va detto di ben 372 sale, anche un po’ sprecate, visto che l’incasso di ieri era di 36 mila euro con 5.837 spettatori, cioè di 15 spettatori a sala!

penelope cruz l immensita

Per un totale di 640 mila euro. “L’immensità” di Crialese incassava ieri, al suo esordio, 27 mila euro con 4.472 spettatori e 314 sale, 14 spettatori a sala! Tra partite, elezioni e un caldo afoso ancora estivo, diciamo che la stagione non è ripartita. “Minions2” dopo un mese di programmazione è terzo con 26 mila euro e un totale di 12, 8 milioni di euro. Coi 33 milioni di dollari degli incassi cinesi, primo film americano che si è riaffacciato dopo mesi sul mercato cinese, è arrivato a un totalone globale di 907 milioni di dollari.

minions 2

Tra le nuove uscite segnalo che “Memory” di Martin Campbell con Liam Neeson è quinto con 22 mila euro, “Maigret” di Patrice Leconte con Gerard Depardieu, oggi ci vado e ieri c’è andato Ciro Ippolito e mi sembrava abbastanza soddisfatto, è settimo con 15 mila euro e 167 sale, 20 spettatori a sala, quasi un successo.

Il film per ragazzini “Un mondo sotto social” della Medusa ottavo con 13 mila euro, e 222 sale!, mentre “Per niente al mondo” è decimo con 6 mila euro. Vedo che sono usciti ieri anche “Nido di vipere”, 14° con 3.220 euro, il sardo “Bentu” di Salvatore Mereu, 16° con 1.931 euro di incasso, 363 spettatori in 6 sale, credo tutte sarde. Comunque un trionfo per un film decisamente molto buono.

un mondo sotto social

In America escono oggi il kolossal delle ragazze afro-americane “The Woman King” diretto da Gina Prince-Bythewood, con una banda di donne guerriere capitanate da Viola Davis che proteggono il regno del Dahomey nell’800, già definito “Braveheart incontra Black Panther”, 50 milioni di dollari di budget, che non saranno facilissimi da recuperare.

Anche se la critica americana è rimasta molto colpita (93% di gradimento su Rotten Tomatoes), il problema sarà come venderlo all’estero, Italia compresa, dove, a prescindere dall’arrivo dei fascio-sovranisti Salvini&Meloni il film con cast all-black non è che vada benissimo, pensiamo al bellissimo “Nope” di Jordan Peele.

elio germano il signore delle formiche

Escono oggi in America anche “Pearl” di Ti West, rapidissimo prequel di “X – A Sexy Horror Story”, che abbiamo visto a Venezia in una pienissima e scatenatissima anteprima alla presenza di regista e protagonista, Mia Goth, al pubblico giovane è piaciuto, a me molto meno, il giallo “See How They Run” con Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody, e “Clerks III” di Kevin Smith, che farà una capatina di 13 giorni in sala per poi finire sulle piattaforme.

Esce anche, e prima o poi arriverà anche da noi, credo sulle piattaforme che tutto inghiottono, l’incredibile “The Silent Twins” della polacca Agnieszka Smoczynska, visto a Cannes lo scorso maggio, ricostruzione fiction della vera storia di gemelle identiche nere Jennifer e June Gibbons, che non parlavano con nessun altro al di fuori che fra di loro.

the silent twins the silent twins

