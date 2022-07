1 lug 2022 12:04

CIAK, MI GIRA – IN SALA, “ELVIS” DI BAZ LUHRMANN È CLAMOROSAMENTE SCESO NEGLI INCASSI. IERI ERA PRIMO CON SOLI 72 MILA EURO E UN TOTALE DI 1,2 MILIONI. COME “NOSTALGIA” DI MARTONE, INSOMMA. “TOP GUN: MAVERICK” È SECONDO, “LIGHTYEAR” TERZO. “LA MIA OMBRA È TUA” DI EUGENIO CAPPUCCIO CON MARCO GIALLINI È SESTO, PRIMO DEI POCHI FILM ITALIANI IN SALA, CON 5.911 EURO. COSÌ È LA VITA. IERI SERA, CONFESSO, C’ERA COSÌ POCO DA VEDERE CHE HO VISTO PER LA PRIMA VOLTA IN VITA MIA “ZONA BIANCA”, IL TALK DI RETE 4. FANTASCIENZA…