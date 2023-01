CIAK, MI GIRA – NEMMENO QUEST’ANNO HO IL CORAGGIO DI VEDERE IL FILM DEI “ME CONTRO TE”, CHE AL PRIMO GIORNO IN SALA, CON 238MILA EURO, HA BATTUTO SIA “AVATAR 2”, SIA “BABYLON CON MARGOT ROBBIE E BRAD PITT - I RAGAZZINI ITALIANI, ABBANDONATI AI VIDEOGIOCHI, AVEVANO UN UNICO FILM PER LORO, IL PORO “GATTO CON GLI STIVALI 2”, E SI VENDICANO CON I ME CONTRO TE. MI SEMBRA NATURALE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

me contro te il film – missione giungla 4

Ce la faccio? No. Non ce la faccio. Nemmeno quest’anno ho il coraggio di vedere il film della coppia di youtuber di Partinico Sofie e Lui, il quarto della fortunata serie prodotto da Warner Bros Italia, cioè “Me contre Te Il film – Missione giungla” di Gianluca Leuzzi, che al suo primo giorno in sala, con 238 mila euro e 37 mila spettatori, ha battuto sia “Avatar: La via dell’acqua”, solo 90 mila euro e 10 spettatori con un totale di 40, 9 milioni ma ormai spompato dopo un mese di programmazione, sia “Babylon” di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt che, al suo primo giorno in sala, incassa 88 mila euro e porta al cinema 13 mila spettatori.

avatar way of water

Incasso, inoltre, che non mi sembra lanciato verso i successi dei tre film precedenti. Il primo, “Me contre Te il Film – La vendetta del Signor S”, uscito il 17 gennaio 2020, senza pandemia, fece 9 milioni e mezzo di euro e solo al primo weekend incassò 5, 5 milioni. Il secondo, “Me contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata” , uscito il 18 agosto 2021, in piena pandemia, fece 4,8 milioni di euro e fu il primo incasso italiano.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Nel primo weekend incassò 1, 3 milioni. Il terzo film, “Me contro Te Il film – Persi nel tempo”, uscito il 1° gennaio 2022, fece nel primo weekend 865 mila euro, il primo giorno 403 mila euro, battuto dal film di Pio e Amedeo, se non ricordo male.

I ragazzini italiani, abbandonati ai videogiochi, avevano un unico film per loro, il poro “Gatto con gli stivali 2”, e magari qualcuno ha visto di straforo Avatar 2, si vendicano con i Me contro Te. Mi sembra naturale. E affogano non solo Avatar2 ormai stravisto, ma anche “Babylon”, in quanto film da vecchi spettatori, infatti ieri sono andato al primo spettacolo al Nuovo Olimpia, in edizione originale.

film babylon 8

Un film sul cinema, anzi sul cinema nel passaggio tra muto e sonoro. Non credo che un ragazzino si sia mai avventurato fino a lì. E nemmeno i loro genitori. Per il cinema come lo abbiamo vissuto noi, un disastro. Ma non esiste più il cinema come lo abbiamo vissuto noi. Da tempo.

E non mi dite che non capite perché tutti questi grandi omaggi al cinema, al 16 mm, al 35 mm, al buio delle sale, da “The Fabelmans” a “Empire of Light” a “Babylon” vadano male. Basta vedere gli spettatori in sala, nemmeno un giovane, e la cosa apparirà chiara. E’ come andare in biblioteca. Ma a vedere Me contro Te Il film – Missione giungla con Sofia Scala e Luigi Calagna di Partinica no, non ci vado. Mi addormenterei.

