Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER

Natale triste, se parliamo di cinema (ma anche il resto…). Neppure con l’arrivo di nuovi, freschissimi film natalizi, la musica cambia. “Avatar: La via dell’acqua” sempre il suo milione o quasi al giorno macina, ieri erano 916 euro, per 104 mila spettatori in 496 sale, cioè 210 a sala, per un totale italiano di 13, 9 milioni di euro. Il totale globale naviga sui 609 milioni di dollari. “Avatar 2” non viene scalfito neanche in America dall’arrivo di nuovi film, visto che gli ultimi risultati giornalieri gli danno il 21 dicembre, a parità di sala, oltre 4000, 14,4 milioni di dollari contro i 3, 2 di “Il gatto con gli stivali 2”.

AVATAR THE WAY OF WATER

Vediamo cosa farà contro “Babylon” di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt. Ma non in tutto il mondo è così. In Giappone, ad esempio, “Avatar2”, uscito con 1.466 schermi, è addirittura terzo, con 3,5 milioni di dollari di totale, dietro le due potenti anime dell’anno, “Slam Dunk”, tratto dal manga di Takehiko Inoue a 4 milioni di dollari, e “Suzume” di Shinkai Makoto, potentissimo anime che ha già incassato 68 milioni di dollari e è uno dei casi dell’anno.

il grande giorno aldo giovanni e giacomo 3

Torniamo all’Italia. Al secondo posto ieri in Italia troviamo l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Il grande giorno” diretto da Massimo Venier, una commedia graziosa, per nulla volgare e, soprattutto, nordica, ambientata sul Lago di Como, dove si parla di Segrate e non di Coccia di Morto. Ha incassato, al suo primo giorno di programmazione in 428 sale 174 mila euro con 24 mila spettatori, cioè 57 spettatori a sala. Vabbé.

il grande giorno aldo giovanni e giacomo 7

Terzo posto per “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen con la coppia Marinelli – Borghi che fanno gli amici montanari di poche parole tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, presentato ieri in 359 sale, con 95 mila euro di incasso, 14 mila spettatori, cioè 39 a sala. Vabbé 2. Quarto posto per il nuovo film di Steven Spielberg, autobiografico e tutto dedicato all’amore per il cinema, “The Fabelmans”, 44 mila euro, 7 mila spettatori in 376 sale, 18 a sala. Nemmeno fosse un film di Pupi Avati…

l ombra di caravaggio 4

Ancora peggio il biopic “Whitney” con 33 mila euro, 4.893 spettatori in 265 sale, 18 a sala. Scende al sesto posto il poro “Gatto con gli stivali 2”, 31 mila euro, 5672 spettatori in 298 sale. “Masquerade – Ladri d’amore” è nono con 5945 euro. Al decimo posto a sorpresa si ripresenta “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio artista e scopatore, 5632 euro per un totale di 1, 9 milioni, 1438 spettatori in 6 sale, così riporta Cinetel, cioè 109 a sala.

Come è possibile!? Le scuole? Boh? 16° posto per il delizioso “Eo” di Jerzy Skolimowski, 3.112 euro, 461 spettatori in 15 sale, e 21° l’ugualmente delizioso cartone animato francese “Ernest e Celestine – L’avventura della sette note” con 2.233 euro, 449 spettatori in 115 sale.

In Francia, “Ernest e Celestine”, che vanta un budget da 7,8 milioni di dollari, è previsto come il quarto incasso della settimana natalizia, dietro “Avatar 2”, “Il gatto con gli stivali 2” e l’avventuroso per ragazzi “Tempete” di Christian Duguay con Melanie Laurent e Pio Marmai, che ha esordito con 60 mila spettatori al suo primo giorno di programmazione in 578 sale. Leggo che anche “Le otto montagne” ha esordito ieri in Francia ieri con 9.406 spettatori in 128 sale. Vabbé 3.

