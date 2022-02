CIAK, MI GIRA – LA NOTIZIA È CHE QUALCUNO AL CINEMA, FORTUNATAMENTE CI VA. CI ANDAVANO ANCHE IN UCRAINA PRIMA DELLA GUERRA. E “UNCHARTED” ERA PRIMO, COME LO ERA E LO SARÀ IN RUSSIA. E LO È ANCHE DA NOI IN ITALIA. IERI HA INCASSATO 548MILA EURO CON UN TOTALE DI 3,7 MILIONI – SECONDO “ASSASSINIO SUL NILO” DI BRANAGH, CHE INCASSA IL SUCCESSO DEL SUO FILM PIÙ PERSONALE, “BELFAST, IERI TERZO. SCIVOLA AL QUARTO POSTO IL FORMIDABILE “ENNIO” DI TORNATORE – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La notizia è che qualcuno al cinema, fortunatamente, ci va. Ci andavano anche in Ucraina prima che scoppiasse la guerra. E “Uncharted” era primo. Come lo era e lo sarà ancora in Russia. Lo è anche da noi in Italia. Ieri “Uncharted” ha incassato 548 mila euro con un totale di 3, 7. In Ucraina erano 1, 8 milioni di dollari. E temo che gli incassi si siano fermati lì.

Secondo posto per “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh con 250 mila euro e un totale, davvero buono, di 4,2 milioni.

Poche ore fa ho letto un cattivissimo tweet della scrittrice americana Joyce Carol Oates contro il film, definito “leggero, superficiale, inutilmente sfarzoso e obsoleto” e contro il Poirot del regista-attore, “disinvolto e improbabile”.

Ribatte anche che Branagh “sembra voler fare di Poirot un personaggio realistico con un background e veri sentimenti, quando Poirot sta solo recitando per un pubblico mentre risolve il tipo di crimini enigmistici inventati da Agatha Christie”. Brutta botta, eh?

Intanto però Branagh incassa il successo del suo film più personale, “Belfast”, che da noi ieri era terzo con 177 mila euro e un totale di 274 mila euro.

Scivola così al quarto posto con 151 mila euro e un totale di 1,4 milioni il formidabile “Ennio” di Giuseppe Tornatore, che andrebbe visto sicuramente per saperne di più di questo geniale compositore italiano e di come costruiva le sue melodie in maniera assolutamente matematica se non scacchistica, sia del nostro cinema, visto che ha composto ben 500 colonne sonore, sia del complesso mondo della cultura pop, visto che è stato l’arrangiatore alla RCA di quasi tutti i maggiori successi italiani degli anni ’60.

Dice Dago imitando il grande Phil Spector. Può essere. Ma nel film lo vediamo giocare su più tavoli e mischiare continuamente le carte, musica contemporanea alla John Cage, cinema, musica classica, rumori presi per strada, contrappunti, Petrassi.

Quinto posto con 46 mila euro e un totale di 84 mila per “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni, il Casablanca alla marchigiana con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli al posto di Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Ma è un buon film che dimostra che sia Scamarcio che la Porcaroli sono perfetti e credibili anche per il mélo e il dramma in costume.

Sesto posto con 38 mila euro, infine, per l’ultima opera di Dario Argento, “Occhiali neri”, con Ilenia Pastorelli come escort cieca inseguita da uns erial killer di prostitute. Un film che ha molto diviso i fan giovani e vecchi di Dario. Ma che va assolutamente visto perché dimostra quanto sia ancora vitale Dario a ottant’anni e quanta voglia abbia di fare il suo tipo di cinema alla faccia del chiacchiericcio dei social e delle brutte copie dei suoi film che vediamo spalmate sulle piattaforme.

