CIAK, MI GIRA – NELLA PRIMA GIORNATA DI FREDDINO, HA TRIONFATO AL BOTTEGHINO “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ. SECONDO POSTO PER “BLACK ADAM” CON DWAYNE JOHNSON, ANCHE SE “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” DI MICHELE PLACIDO, CON RICCARDO SCAMARCIO CARAVAGGIO SCOPATORE, HA PIÙ SPETTATORI (MA MENO INCASSI) – IL FILM PIÙ DA CINEFILI DEL MOMENTO È LO SVEDESE “TRIANGLE OF SADNESS” DI RUBEN OSTLUND, PALMA D’ORO A CANNES, SOLO NONO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

toni servillo ficarra e picone la stranezza 1

Come era prevedibile “La stranezza” di Roberto Andò, forte di Ficarra & Picone che fanno i becchini filodrammatici e di Toni Servillo come Luigi Pirandello pizzuto e incappottato trionfa ieri, prima giornata non diciamo di freddo, ma non certo estiva, con 450 mila euro di incasso, 61 mila presenze, 115 spettatori a sala avendone 535, e un totale di 2,7 milioni di euro, diventando così il film italiano più visto della stagione. Vediamo se arriverà a 4 milioni. Magari è questa la formula giusta tra commedia, biopic e la presenza di star di peso per ricostruire un pubblico che vada a vedere i film italiani.

dwayne johnson black adam 4

Secondo posto per “Black Adam” con Dwayne Johnson con 275 mila euro, 37.451 spettatori, 117 presenze a sala, e un totalone di 4,4 milioni di euro, anche se “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio Caravaggio scopatore ha più spettatori, 37.606, cioè 92 spettatori a sala, ma meno incasso (il biglietto costa meno), cioè 257 mila per un totale in tre giorni di 408 mila euro.

amsterdam

Seguono “Lo schiacciamoci e Il flauto magico” al quarto posto, 153 mila euro, 23 mila spettatori per un totale di 282 mila euro, “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale e Margot Robbie al quinto, 140 mila euro, 19 mila spettatori e un totale di 853 mila euro. Sesto posto per “Il talento di Mr. Crocodile”, unico film per bambini, 83 mila euro e un totale di 551 mila euro. Settimo è “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Favino e Moretti, 71 mila euro, 10 mila spettatori, 300 a sala visto che ne ha 237, e un totale di 2, 6 milioni di euro.

bros 7

Il film più da cinefili del momento, lo svedese “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund con Woody Harrelson come capitano americano marxista di uno yacht di un oligarca russo, forte della Palma d’Oro a Cannes, è solo nono con 62 mila euro, 8 mila spettatori, 81 a sala, e un totale di 363 mila euro.

La commedia sentimentale gay “Bros” di Nicholas Stoller con Billy Eichner e Luke Macfarlane è 11° con 48 mila euro, “Acqua e anice” con Stefania Sandrelli e Silvia D’Amico è 20° con 8 mila euro, mentre altri film uscito giovedì come “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini e “Il mio vicino Adolf” sono rispettivamente 24° e 25° con 6 mila euro e 5.891 euro.

bros 8

In America invece “Black Adam” alla sua terza settimana, se la sta vedendo, ma ha già ceduto il suo primo posto nella giornata di venerdì, col potente anime diretto da Goro Taniguchi, tratto dal fumetto di Eiichiro Oda prodotto dalla Toei “One Piece Film: Red”, che ha incassato 4,7 milioni e ha già un totale globale di 136 milioni di dollari.

ragazzaccio 7 ragazzaccio 3 paolo ruffini ragazzaccio ragazzaccio 6