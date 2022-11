CIAK, MI GIRA – PRIMO AL BOTTEGHINO RESTA “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO, CON LA COPPIA DI GIOVANI CANNIBALI PRONTI A MANGIARVI – GNAM GNAM – FINO ALL'OSSO THIMOTHEE CHALAMET E TAYLOR RUSSELL – SECONDO POSTO PER "BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER" E TERZO PER “THE MENU” – DOMANI ESCONO MOLTI NUOVI FILM, MA CON IL MONDIALE DI CALCIO COSÌ VISTO NON SARÀ FACILE RIEMPIRE LE SALE – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Anche oggi il film più visto, partite permettendo, è "Bones and All" di Luca Guadagnino con la coppia di giovani cannibali pronti a mangiarvi - gnam gnam - fino all'osso Thimothee Chalamet e Taylor Russell, 58 mila euro, 9266 in 331 sale, 24 spettatori a sala, con un totale italiano di 700 mila euro, ma il globale è già di 6,1 milioni di dollari. E la stagione dei premi e delle nomination è appena iniziata.

Secondo posto per "Black Panther Wakanda Forever" con 37 mila euro, 5456 spettatori in 247 sale per un totale di 7,6 milioni di euro. Ha meno incasso ma più spettatori "The Menu" di Mark Mylod con Ralph Fiennes e Anya Taylor Joy con 35 mila euro e 5568 spettatori in 218 sale. Il totale è di 1, 3 milioni di euro.

franco battiato la voce del padrone 5

Quarto e quinto posto ai due documentari usciti lunedì, "Botticelli La nascita della bellezza" 34 mila euro, e "Franco Battiato La voce del padrone", 28 mila euro. Sesto posto per "Gli occhi del diavolo" con 27 mila euro, mentre è tristemente settimo il kolossal sbagliato della Disney "Strange World", 23 mila euro e un totale di 684 mila euro.

I fan della Sampdoria spingono il documentario sulla loro storia, "La bella stagione" di Marco Ponti, passato al Torino Film Festival, con 18 mila euro e un totale di 38 mila in due giorni. Nono è "Diabolik Ginko all'attacco" dei Manetti bros con Giacomo Gianniotti, il nuovo Diabolik, Valerio Mastandrea e Miriam Leone con 17 mila euro e un totale di 1,2 milioni di euro.

Domani escono molti nuovi film, da "The Woman King" con Viola Davis a "Vicini di casa" di Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e una Valentina Lodovini in gran forma. Con il Mondiale di calcio così visto non sarà facile riempire le sale.

