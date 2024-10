CIAK, MI GIRA – IL PUBBLICO SE NE FREGA DEL JOKER MUSICARELLO ‘NNAMURATO COME GENNY DELLA BOCCIA. CON UN BUDGET DI 200 MILIONI DI DOLLARI, “FOLIE A DEUX” IN EUROPA NON FUNZIONA COME IL PRIMO JOKER. DA NOI È PRIMO CON 901MILA EURO E UN TOTALE DI 2 MILIONI 442MILA EURO – SECONDO “VERMIGLIO” CON 76MILA EURO. SE NON AVESSE VINTO IL LEONE D’ARGENTO A VENEZIA, SAREBBE TRENTESIMO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Coi suoi 200 milioni di dollari di budget (più altri 100 di marketing) "Joker: Folie a deux" di Todd Philips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga in Europa non funziona come il primo "Joker".

Da noi è primo in classifica al suo terzo giorno con 901 mila euro 113 mila spettatori e un totale di 2 milioni 442 mila euro. In Francia, dove aveva la bellezza di 930 schermi, il doppio rispetto alle nostre, al suo primo giorno aveva 131 mila spettatori contro i 291 mila del primo giorno del vecchio "Joker".

Il pubblico, il grande pubblico, in tutto il mondo sta guardando in tv "The Penguin" con Colin Farrell, che in questi giorni è la serie più vista e precede "Monsters. The Lyle and Eric Menedez Story" di Netflix, e se ne frega apertamente del Joker musicarello 'nnamurato come Genny della Boccia. Storia d'amore e passione che sembra interessare davvero gli italiani più di quella tra Joker e Harley Quinn.

Secondo posto per "Vermiglio" di Maura Delpero con 76 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 853 mila euro. Vi ricordo che se non avesse vinto il Leone d'argento a Venezia, sarebbe al 30° posto in classifica.

Salgono al terzo e quarto posto sia "Cattivissimo me 4", 37 mila euro con 16,9 milioni totali, che "Beetlejuice Beetlejuice" con 33 mila euro e 4,8 milioni totali. Al quinto posto troviamo "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni e Rosaria Maggiora Vergano, 31 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 429 mila euro. Al settimo posto troviamo un altro bel film italiano reduce da Venezia, "Familia" di Francesco Costabile cin Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, 29 mila euro 4.335 spettatori e un totale di 60 mila euro.

