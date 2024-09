CIAK, MI GIRA! – PER UN PUGNO DI EURO E UN SOFFIO DI SPETTATORI PAGANTI, ANCHE IERI “VERMIGLIO” DI MAURA DELPERO, FORTE DELLA CANDIDATURA AGLI OSCAR PER IL MIGLIOR FILM STRANIERO E DEL PASSA PAROLA TUTTO O QUASI AL FEMMINILE, È PRIMO IN CLASSIFICA CON 67.468 EURO E 10.040 – BATTE “BEETLEJUICE BEETLEJUICE”, FORTE DI 67.069 EURO DI INCASSO E 9.131 SPETTATORI, ARRIVATO ORMAI A 4,5 MILIONI DI EURO TOTALI CONTRO I 321 MILA DEL FILM ITALIANO – MA QUANTO PARLIAMO DI SPETTATORI PER SALA LA MUSICA CAMBIA… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Anche se solo per un pugno di euro e un soffio di spettatori paganti, anche ieri “Vermiglio” di Maura Delpero, forte della candidatura agli Oscar per il miglior film straniero e del passa parola confesso tutto o quasi al femminile, è primo in classifica con 67.468 euro e 10.040 spettatori su “Beetlejuice Beetlejuice”, forte di 67.069 euro di incasso e 9.131 spettatori, arrivato ormai a 4,5 milioni di euro totali contro i 321 mila del film italiano.

Ma quanto parliamo di spettatori per sala la musica cambia, visto che “Vermiglio”, con 111 sale, può vantare una media copia di 90 spettatori, contro i 30 di “Beetlejuice Beetlejuice” con 298 sale semivuote. E vedo che anche gli altri film in classifica hanno delle medie copie bassissime.

“Cattivissimo me 4”, terzo in classifico ha incassato ieri 57 mila euro con 8,151 spettatori per un totale di 16,4 milioni. “Transformers One” quarto con 55 mila euro, 7.750 spettatori e un totale di 247 mila. Il nuovo horror con Halle Berry “Never Let Go”, quinto, con 44 mila euro, 5.982 spettatori e un totale di 78 mila euro.

Il secondo film italiano in classifica, “Il tempo che ci vuole”, anche questo diretto da una donna, Francesca Comencini, con Fabrizio Gifuni e Francesca Rosaria Maggiora, è sesto con 41 mila euro, 6.502 spettatori con 317 sale e un totale di 192 mila euro. Settimo il comico milanese “Ricomincio da taaac” con 34 mila euro, 4.876 spettatori e un totale di 192 mila euro. Tra le new entries “Maria Montessori” con Jasmine Trinca è 12° con 12.074 euro, 1.893 spettatori e un totale di 24 mila euro.

Il terribile film animato “Papmusic – Animation for fashion” della cantante Leikiè, è 31° con 1.363 euro, 192 spettatori in 146 cinema. Diciamo la verità. Non bastano le discussioni tra signore su Vermiglio sì Vermiglio no. Ci vorrebbero cinque-sei “Vermiglio”.

E ci vorrebbe un film che fa la differenza come accadde un anno fa con “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che venne lanciato al Festival di Roma. L’unico film italiano che dovrebbe andare bene, “Parthenope” di Paolo Sorrentino, lo vedremo tra un mese. Farà la differenza?

