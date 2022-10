CIAK, MI GIRA – SARÀ COLPA DELLA CONCORRENZA DELLE SERIE CLAMOROSE IN STREAMING, MA I RISULTATI AL BOTTEGHINO SONO DISASTROSI. NESSUNO RIESCE A SCALZARE IL POTENTE “BLACK ADAM” DAL PRIMO POSTO. SECONDO POSTO PER “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ CON TONI SERVILLO CHE FA PIRANDELLO: 14 MILA SPETTATORI IN 402 SALE. 36 A SALA. SOLO SETTIMO IL (PENSAVO) POTENTE GIALLO DI DONATO CARRISI “IO SONO L’ABISSO”, 18 MILA EURO E 2 MILA SPETTATORI. IL VERO ABISSO È QUELLO CHE TROVI NELLA SALA VUOTA, MI SA…

Marco Giusti per Dagospia

Sarà colpa del caldo… sarà colpa della concorrenza delle serie clamorose che stanno passando in streaming, dal finale di “House of the Dragon” a “Boris4”… ma i risultati ieri al botteghino dei nuovi film arrivati in sala, quasi tutti già mostrati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sono disastrosi.

toni servillo ficarra e picone la stranezza 1

Intanto nessuno di questi nuovi film riesce a scalzare il potente “Black Adam” dal primo posto, ieri a 100 mila euro con un totale di 2, 5. Secondo posto per “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo che fa Luigi Pirandello in cerca dei “sei personaggi in cerca d’autore” che incontra Ficarra e Picone nella Sicilia degli anni ’20, 91 mila euro con 14 mila spettatori in 402 sale. 36 spettatori a sala. Quelli che incontrato Ciro Ippolito ieri al cinema Eden di Roma, insomma. Con 30 gradi in Sicilia nemmeno i palermitani ci saranno andati.

amsterdam

Il kolossal americano “Amsterdam” di David O. Russell, con tutto quel castone, da Christian Bale a Margot Robbie, è terzo con 36 mila euro e 5 mila spettatori in 299 sale. 14 spettatori a sala, ahi! “Il colibrì” di Francesca Archibugi scivola al quarto posto con 30 mila euro e un totale di 2 milioni di euro.

SERGIO CASTELLITTO PUPI AVATI - DANTE

E’ l’unico film italiano che ha incassato qualcosa in questa stagione. Quinto e sesto posto per “Halloween Ends”, 21 mila euro e un totale di 1,4, e per “Dante” di Pupi Avati, 20 mila euro e un totale di 1,5 milioni. Solo settimo il (pensavo) potente giallo di Donato Carrisi “Io sono l’abisso”, 18 mila euro e 2 mila spettatori. 10 spettatori a sala. Il vero abisso è quello che trovi nella sala vuota, mi sa.

io sono labisso

Ottavo il film Palma d’Oro a Cannes, “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund, 16 mila euro, 2 mila spettatori in 60 sale, cioè 43 spettatori a sala, la media più alta. Il divertente “Il talento di Mr. Crocodile” con Javier Bardem e un coccodrillo canterino ma molto timido, 14 mila euro, 2 mila spettatori con 269 sale. 8 spettatori a sala. Vediamo come andranno le cose nei prossimi giorni, ma certo il disastro di ieri non promette nulla di buono.

