Marco Giusti per Dagospia

SONIC 2 - IL FILM

Lo scatenato riccio dei vecchi videogiochi protagonista di “Sonic 2 Il film” doppia lo sciagurato supereroe Marvel “Morbius” con Jared Leto mezzo vampiro mezzo scienziato che si fa i cocktail col sangue di pipistrello. Così “Sonic 2 Il film” ieri era nuovamente primo con 219 mila euro e un totale di 405 mila euro, mentre “Morbius” era al secondo posto con 108 mila euro e un totale di 2, 1 milioni, Terzo posto per il cartoon della Dreamworks “Troppo cattivi (The Bad Guys)” con 43 mila euro e un totale di 1, 5 milioni. “The Batman” con Robert Pattinson è ormai crollato al quinto posto con 29 mila euro e un totalone di 9, 3 milioni.

SONIC 2 - IL FILM.

Unico film italiano presente fra i primi dieci incassi è ancora una volta la commedia “Corro da te” di Riccardo Milani con la coppia Favino-Leone, quinta con 27 mila eruo e un totale di 2 milioni. Sesto posto per la new entry “C’mon C’mon” di Mike Mills con Joaquin Phoenix che indaga sulla felicità e sul futuro delle famiglie americane, 21 mila euro con un totale di 34 mila euro. Settimo “La figlia nascosta” di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, 16 mila euro per un totale di 26 mila euro. Non trovate “Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi tra i primi dieci malgrado le 286 sale. Mi ha detto Ciro Ippolito che lo ha visto ieri che l’idea è notevole, ma non la sceneggiatura, né si può far fare il bidello a uno bello come Alessandro Preziosi. Andrà sicuramente bene in tv, in prima serata, ma al cinema… Ecco…

