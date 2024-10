CIAK, MI GIRA! – SOLO SCHIAFFI PER IL POVERO JOKER. DA NOI LO BATTE, COME ERA PREVEDIBILE, “IL ROBOT SELVAGGIO”, CON 516MILA EURO, MENTRE “JOKER: FOLIE À DEX” SI FERMA A 452MILA. LE COSE NON MIGLIORERANNO CON GLI INCASSI DI OGGI. NATURALE. I BAMBINI, STREMATI DA “CATTIVISSIMO ME4” ASPETTAVANO UN NUOVO CARTOON DA UN MESE. E SI MUOVE BENE AL TERZO POSTO IL MAFIA MOVIE “IDDU”, CHE INCASSA 284MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

IL ROBOT SELVAGGIO

Solo schiaffi per il povero Joker. Da noi lo batte, come era prevedibile, “Il robot selvaggio”, potente cartoon della Dreamworks, che oggi supera facilmente il Joker canterino di “Joker: Folie a deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga incassando 516 mila euro con 71 mila spettatori per in totale di 1 milione 138 mila euro, mentre “Joker2” si ferma a 452 mila euro con 54 mila spettatori per un totale di 6 milioni 386.

elio germano iddu

Le cose non miglioreranno con gli incassi di oggi. Naturale. I bambini, stremati da “Cattivissimo me4” aspettavano un nuovo cartoon da un mese. E si muove bene al terzo posto “Iddu”, il mafia movie di Piazza e Grassadonia con Toni Servillo infame di Castellammare di Stabia e Elio Germano come il superlatitante coi ray-ban Matteo Messina Denaro, 284 mila euro, 38 mila spettatori per un totale in due giorni di 548 mila euro.

vermiglio

Decisamente staccato, ma sempre col suo pubblico fedele, “Vermiglio” di Maura Delpero con 124 mila euro, 17 mila spettatori e un totale, però, di 1 milione 579 mila euro. Visto che la Delpero è anche produttrice del film, penso che stia diventando anche un’operazione economica riuscita.

Se Joker2 col suo clown suonato le prende da “Il robot selvaggio”, in America le prende sia da “Il robot selvaggio” sia, e soprattutto, da Art the Clown, il clown assassino di “Terrifier 3” di Demian Leone con David Howard Thatcher, più mimo che attore nato come imitatore di Joker nelle feste, che ha fatto il suo vero esordio venerdì con 5, 8 milioni di dollari al primo posto che diventano 8, 2 con gli incassi delle anteprime. Una bomba.

terrifier 3 8

Supera “Il robot selvaggio”, secondo con 3, 8 milioni di dollari, che ha un totale americano di 74 milioni e globale di 111 e supera “Joker2”, terzo con 2, 2 milioni, che un totale americano di 46 milioni di dollari e globale di 123, non così riuscito con i suoi 200 milioni di budget. Per il weekend le previsioni danno primo “Terrifier3” con un 12-18 milioni di dollari, secondo “Il robot selvaggio” con 11 milioni. E terzo Joker che è partito proprio maluccio. Insomma. C’è un altro clown in città.

