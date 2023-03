CIAK, MI GIRA – IN TESTA AL MAGRISSIMO BOX OFFICE TROVATE DUE FILM MUSICALI, CHE DIMOSTRANO QUANTO VUOTE SIANO LE NOSTRE SALE: IL DOCUMENTARIO SUL CANTANTE DEGLI ONE DIRECTION, “LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES”, SEGUITO DA “LUCIANO LIGABUE 30 ANNI IN UN GIORNO”. IL PRIMO VERO FILM IN CLASSIFICA È “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” – MAGARI L’ARRIVO DEL NUOVO CAFONISSIMO “JOHN WICK 4” CON KEANU REEVES RIPORTERÀ UN PO’ DI SPETTATORI AL CINEMA... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Meglio non guardare gli incassi oggi. Perché in testa al magrissimo box office trovate non uno, ma ben due film musicali che dimostrano quanto vuote siano le nostre sale. Magari l’arrivo del nuovo cafonissimo “John Wick4” con Keanu Reeves riporterà un po’ di spettatori al cinema, ma non mi illudo troppo.

In testa alla classifica ieri si segnala così, al suo primo giorno di uscita, il documentario musicale sul cantante degli One Direction “Louis Tomlinson: All of Those Voices” diretto da Charlie Lightening, 129 mila euro per 10.486 spettatori. Secondo posto per “Luciano Ligabue 30 anni in un giorno” con 114 mila euro per 9.507 spettatori e un totale in tre giorni di 372 mila euro.

Il primo vero film in classifica è “Everything Everywhere All at Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis con 70 mila euro, ma ben 12. 178 spettatori, a biglietto ridotto evidentemente, per un totale di 1,8 milioni. Quarto posto per “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Piefrancesco Favino poliziotto alle prese con i cinesi e i calabresi di Milano, 63 mila euro, 11.298 spettatori, e un totale di 2, 1 milioni.

“Shazam! Furia degli dei” con Zachary Levi e Helen Mirren, con la sua fama di film sballato, finisce al quinto posto con 52 mila euro, 8.912 spettatori e un totale di 989 mila euro. Neanche un milione… Seguono “Creed III” con 38 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 6,4 e “Scream VI” con 30 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 1,4.

Oggi escono nuovi film, come “Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse” di James Gray con Jeremy Strong, Anne Hathaway e Anthony Hopkins, una sorta di “The Fabelmans” più politico che spiega bene come è nata la classe dirigente americana che ha portato a Trump, l’attesissimo “John Wick 4” di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Donnie Yen, Scott Adkins, Halle Berry, Asia Kate Dillon, che magari qualcosa incasserà, il curioso film per ragazzini con due celebri youtuber “Il viaggio leggendario”, diretto da Alessio Liguori con Erick Parisi e Dominick Alaimo e Herbert Ballerina. Questo magari andrà anche meglio, ma non ce la faccio a vederlo.

Il più tradizionale “Delta” del bravo Michele Vannucci con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio e l’impegnato “Stranizza d’amuri”, opera prima di Beppe Fiorello con Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, storia d’amore fra due ragazzi nel giugno 1982 ispirata a un brutto fatto di cronaca realmente accaduto a Giarre. Vediamo come lo prenderà il pubblico italiano.

