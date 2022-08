CIAK, MI GIRA - NEMMENO BRAD PITT E UN TRENO CARICO DI KILLER IN "BULLET TRAIN" RIESCONO A FERMARE LA CORSA DI "MINIONS 2", I BUFFI OMINI GIALLI CON MUTANDE BLU, CHE SONO POI I COLORI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA DESTRA. CI SARÀ UNO STUDIO DIETRO? NE DUBITO. DETTO QUESTO CON ALTRI 364 MILA EURO “MINIONS” VINCE LA GIORNATA DI IERI PORTANDO AL CINEMA 53 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE DI 7,8 MILIONI. SECONDO "BULLET TRAIN", CON 144 MILA EURO E 20 MILA SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Nulla. Nemmeno Brad Pitt e un treno carico di killer in "Bullet Train" riescono a fermare la corsa di "Minions2", i buffi omini gialli con mutande blu, che sono poi i colori della campagna elettorale della destra fascio-populista, tra "credo" di Salvini e "pronti" della Meloni.

Ci sarà uno studio dietro? Ne dubito. Anche le pubblicità più modeste come quella di Bricofer hanno gli stessi colori alla Minions Meloni Salvini.

Detto questo con altri 364 mila euro "Minions2" vince la giornata di ieri portando al cinema 53 mila spettatori per un totale di 7,8 milioni. Secondo "Bullet Train" di David Leitch, il regista dei John Wick, con 144 mila euro e 20 mila spettatori.

Terzo "Crimes of the Future" di David Cronenberg con Viggo Mortensen e Lea Seydoux con 40 mila euro e un totale di 99 mila euro.

Quarto "Nope" con 17 mila euro e un totale di 852 mila euro e quinto "Top Gun: Maverick " con 16 mila euro, in cartellone dalla sua uscita a Cannes. Ma lo trovate anche a pagamento su Prime.

Dove trovate altri film recentissimi, come l'horror "Black Phone" con Ethan Hawke. Questa settimana nelle sale americane, mentre i critici di mezzo mondo si sposteranno a Venezia, usciranno l'horror scritto e diretto da Jessica M. Thompson "The Invitation" con Nathalie Emmanuel che sembra non male, giovane americana si sposta nel vecchio maniero inglese per incontrare un misterioso antenato, 10 milioni di budget, il poliziesco "Breaking" con John Boyega e, soprattutto, il sofisticato "Three Thousand Years of Longing" di George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba, 60 milioni di budget, per una sorta di rilettura delle Mille e una notte dove il Genio della lampada Elba intrattiene la professoressa inglese Swinton nell'attesa che lei esprima un qualsiasi desiderio.

