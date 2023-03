CIAK, MI GIRA - NIENTE DA FARE. GHOSTFACE NE ESCE DISTRUTTO. “CREED III” COI SUOI PUGILI METTE K.O., ALMENO IN ITALIA, PURE IL POTENTE “SCREAM VI”, 302 MILA EURO CONTRO 151. PRATICAMENTE IL DOPPIO - INOLTRE, TROVIAMO AL TERZO POSTO, CON UNO SCARTO MININO, IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO, “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE”, 144 MILA EURO - MAGARI CI SONO ANDATI I PENSIONATI CHE, PRIMA DELLE 20, PAGANO 5 EURO AL POSTO DI 8. E’ UN’IPOTESI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Niente da fare. “Creed III” coi suoi pugili Michael B. Jordan e Jonathan Majors mettono K.O., almeno in Italia, pure il potente “Scream VI” con Melissa Barrera e Jena Ortega. 302 mila euro, 40 mila spettatori e un totale di 4, 4 milioni contro i 151 mila euro e 20 mila spettatori del sesto capitolo di “Scream”. Praticamente il doppio. Ghostface ne esce distrutto.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

Inoltre, troviamo al terzo posto, con uno scarto minino, il nuovo campione italiano, “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, 144 mila euro e ben 22 mila spettatori, cioè 2 mila spettatori in più. Magari ci sono andati i pensionati che, prima delle 20, pagano 5 euro al posto di 8. E’ un’ipotesi. Ma il film, malgrado il brutto titolo italiano, sta funzionicchiando.

MIXED BY ERRY

Quarto posto per “The Whale” con Brendan Fraser spiaggiato sul divano di casa, 69 mila eurom 10 mila spettatori e un totale di 1, 8 milioni. Solo quinto il campione napoletano, “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, 37 mila euro, 5 mila spettatori, un totale di 421 mila euro. Pochino. Tra le new entries della settimana ritroviamo nella top ten di ieri solo “Missing”, nono con 13.971 euro, e “Un uomo felice” con Fabrice Luchini e Catherine Frot, decimo con 13.961 euro. Dieci euro in meno. Due spettatori pensionati. Insomma.

CREED III

In Francia, però, vedo che “Scream VI” ha esordito al primo giorno con 76 mila spettatori. Tutta un’altra storia, insomma. Non solo. Supera la comedy crime di François Ozon “Mon crime”, che fa un esordio importante con 50 mila spettatori. Segnale che, come ben sanno esercenti e distributori esperti, il successo di un film, come è stato quello di “Asterix e Obelix” o di “Alibi.com2” riporta il pubblico al cinema anche per altri film. Segna una strada.

