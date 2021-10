CIAK, MI GIRA! - NIENTE DA FARE: “FREAKS OUT” SCENDE ANCORA E IERI SI PIAZZA SOLO AL QUARTO POSTO, CON 489 SALE (!!) E 220 MILA EURO DI INCASSO. VISTE LE ASPETTATIVE E IL BUDGET NON È CERTO UN SUCCESSO. SPERIAMO NELLA SERATA DI HALLOWEEN. MA NON È UN HORROR, MALGRADO I NAZISTI CON SEI DITA E I NANI CAZZUT. NON È PER BAMBINI, MALGRADO IL CIRCO. NON È UN HOLOCAUST MOVIE, MALGRADO LA STORIA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

freaks out

Niente da fare. “Freaks Out” scende ancora e ieri si piazza solo al quarto posto. Batte tutti il potente cartone animato americano “La Famiglia Addams 2”, ieri al primo posto con 289 mila euro.

venom la furia di carnage

“Venom: La fura di Carnage” è secondo con 239 mila, “Madres paralelas” di Pedro Almodovar terzo con 277 mila euro e “Freaks Out” con 489 sale (!!) è quarto con 220 mila euro.

Viste le aspettative e il budget non è certo un successo. Speriamo nella serata di Halloween. Ma non è un horror, malgrado i nazisti con sei dita e i nani cazzuti, non è per bambini, malgrado il circo, non è un Holocaust Movie, malgrado la storia.

LA FAMIGLIA ADDAMS 2

Intanto in Cina, con un po’ di restrizioni, “No Time To Die” dovrebbe incassare questo weekend 30 milioni di dollari per un totale globale ormai di 600 milioni di dollari.

daniel craig no time to die

“Dune”, che trovate anche su Sky e Amazon, è ancora saldamente in testa in America e si avvia a vincere anche il weekend di “Halloween” superando sia il fantasy anni’60 “Last Night in Soho” di Edgar Wright con Anya Taylor Joy, al suo primo film dopo “La regina degli scacchi”, sia l’horror “Antlers” diretto da Scott Cooper e prodotto da Guillermo Del Toro, che da noi è uscito giovedì con non troppo rumore.

freaks out anya taylor joy last night in soho3 anya taylor joy last night in soho 4 freaks out freaks out anya taylor joy last night in soho 1 anya taylor joy matt smith last night in soho venom anya taylor joy last night in soho 5

CHRISTOPH WALTZ NO TIME TO DIE