Marco Giusti per Dagospia

Mi arrendo. Non si capisce più niente. “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è del tutto scomparso dagli incassi di ieri per volere di Netflix. Può avere incassato qualsiasi cosa, quindi. Mercoledì, secondo i conti che ha fatto Ciro Ippolito, navigava intorno ai 400 mila euro. Ieri non si sa.

Certo gli incassi degli altri film erano bassissimi, tutti sotto i 100 mila euro, “Encanto” 94 mila, “Ghostbusters: Legacy” 43 mila, “Eternals” 32, il nuovo e bruttissimo “Resident Evil” 30 mila, “The French Dispatch” 26 mila con un totale di 1,6 milioni. Incassi così bassi spingono a pensare che “E’ stata la mano di Dio” stia andando benissimo. E così speriamo almeno per le nostre sale.

In tv Zerocalcare e il suo “Strappare lungo i bordi” è rigorosamente primo su Netflix alla faccia dei rosiconi e di chi protesta per il romano.

L’ho risentito apposta, dopo aver visto un film di guerra olandese parlato in olandese e tedesco con sottotitoli, “La battaglia dimenticata”, non male. Beh. Come fai a “doppiarlo” in italiano? Lo uccidi.

Deve assolutamente parlare in romano e strascicato. Ho provato anche a vedere la serie horror coreana “Hellbound”, ma mi sono addormentato.

