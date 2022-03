CIAK, MI GIRA - LA NOTIZIA PIÙ CLAMOROSA DEL BOX-OFFICE ITALIANO È CHE “CORRO DA TE”, CON LA COPPIA FAVINO-LEONE, SUPERA, NELLA GIORNATA DI IERI, IL POTENTE “THE BATMAN” COL DEPRESSO ROBERT PATTINSON - E’ UNA SODDISFAZIONE PER IL DISASTRATO CINEMA ITALIANO, CHE NELLA STESSA GIORNATA VEDE “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO”, IL REMAKE DEL CULTISSIMO CON BUD&TERENCE QUI RICOSTRUITI CON EDOARDO PESCE E ALESSANDRO ROJA CHE DANNO LE PIZZE IN FACCIA MODELLO WILL SMITH, FERMO AL NONO POSTO E UN TOTALE DISASTROSO DI 85 MILA EURO CON 285 SALE. AHI! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La notizia più clamorosa del box-office italiano è che “Corro da te”, commedia sentimentale con disabilità con la coppia Favino-Leone supera, nella giornata di ieri, il potente “The Batman” col depresso Robert Pattinson che sfreccia in motorella per l’umidissima Gotham City e si limita a un bacetto con la Cat Woman di Zoe Kravitz.

“Corro da te” incassa cioè 177 mila euro con un totale di 1,4 milioni contro i 162 mila euro di “The Batman” che ha un totale di 9, 2 milioni di euro.

E’ una soddisfazione per il disastrato cinema italiano, che nella stessa giornata vede “Altrimenti ci arrabbiamo”, il remake del cultissimo con Bud&Terence qui ricostruiti con Edoardo Pesce e Alessandro Roja che danno le pizze in faccia modello Will Smith, fermo al nono posto, ieri, con 26 mila euro e un totale disastroso di 85 mila euro con 285 sale. Ahi!

Nel weekend, “The Batman” è comunque primo con 552 mila euro con 340 sale contro i 532 mila con 527 sale di “Corro da te”, che ha però più spettatori, 81.285 contro 75.269. Terzo posto per “Spencer” di Pablo Larrain con 303 mila euro, quarto posto per “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con 295 mila euro, quinto per “Ambulance” di Michael Bay con 192 mila euro. Inutile che vi dica che “Altrimenti ci arrabbiamo” è nono con 75 mila euro.

In America si segnala che “The Lost City”, avventuroso con Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt, ha vinto il box office del weekend con 31 milioni di dollari, lasciando “The Batman” al secondo posto con 20 milioni, un totale nazionale di 331 milioni e un globale di 672 milioni di dollari.

Terzo posto per il film storico indiano “RRR” con 9, 5 milioni di dollari. Quarto è “Uncharted” con Tom Holland con 5 milioni, mentre il potente cartone animato “Jujutsu Kaisen 0: The Movie” è quinto con 4, 6 milioni di dollari. Un totale globale di 144 milioni di dollari.

Quanto ai dati internazionali, quello più interessante è che in Cina “Moonfall” di Roland Emmerich stia piacendo più di “The Batman”, ieri aveva raggiunto 2, 8 milioni di dollari con un totale di 9, 7, mentre “The Batman” era secondo con 1 milione e un totale di 17, 92. In tutto il mondo pare che “The Batman” piaccia più ai paesi occidentali e legati all’America, 47 milioni di dollari in UK, 28 in Messico, 24 in Australia, 22 in Francia, 20 in Brasile, 15 in Germania, 10 in Spagna.

