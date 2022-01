CIAK, MI GIRA! - LA NOVITÀ DEL PRIMO GIORNO DELL’ANNO PASSATO AL CINEMA È CHE, MENTRE IN TUTTO IL MONDO “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È ARRIVATO A 1 MILIARDO E 217 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI, DA NOI VINCE IL BOX OFFICE DEL 1° GENNAIO “BELLI CIAO”, CON I COMICI FOGGIANI PIO E AMEDEO, RIPULITI E RIVISTI DA GENNARO NUNZIANTE E DAL PRODUTTORE LORENZO MIELI – MEZZO FLOP “LA BEFANA VIEN DI NOTTE II” CON MONICA BELLUCCI CHE PARLA ROMANO, SOLO 67 MILA EURO NEL SUO SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE - VIDEO

pio e amedeo belli ciao

Marco Giusti per Dagospia

La novità del primo giorno dell’anno passato al cinema è che, mentre in tutto il mondo “Spider-Man: No Way Home” è arrivato a 1 miliardo e 217 milioni di dollari globali, da noi vince il box office del 1° gennaio, “Belli ciao” con i comici foggiani Pio e Amedeo, ripuliti e rivisti da Gennaro Nunziante e dal produttore Lorenzo Mieli.

È l’ultimo successo di Fremantle dopo “E’ stata la mano di Dio” del Premio Oscar Paolo Sorrentino e il biglietto d’oro al Gatto in tangenziale di Riccardo Milani.

Spider-Man- No Way Home

489 mila euro con 67 mila spettatori vaccinati e greeenpassati, contro i 414 mila euro di “The Matrix Resurrections” di Lana Wachoski e i 403 mila euro dei “Me contro te il film – Persi nel tempo”.

me contro te il film – persi nel tempo

“Spider-Man: No Way Home” finisce così al quarto posto con 387 mila euro e un totale di 19,7 milioni di euro, mentre “House of Gucci” è quinto con 169 mila euro e un totale di 3,8 milioni e “Diabolik” sesto con 100 mila euro e un totale di 2,1.

matrix resurrections

Ovvio che da qui al 6 gennaio le cose possono cambiare e non sono certo i risultati che avremmo avuto un mese fa, ma la vittoria di “Belli ciao”, una commedia civile, divertente e non banale mi sembra ben augurale per questo inizio dell’anno.

monica bellucci la befana vien di notte ii.

Mezzo flop, “La Befana vien di notte II” , con Monica Bellucci che parla romano, solo 67 mila euro al nono posto nel suo secondo giorno di programmazione, per non parlare dell’ormai uscito di scena “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, decimo con 62 mila euro e un totale di 1,9.

