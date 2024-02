CIAK, MI GIRA! - NOVITÀ IN TESTA ALLA CLASSIFICA, ANCHE SE LE SALE SONO SEMPRE MEZZE VUOTE. “BOB MARLEY: ONE LOVE”, SNOBBATO DALLA CRITICA, MA FORTE DI UN SUCCESSO DA 85 MILIONI DI DOLLARI AL SUO ESORDIO INTERNAZIONALE, È GIÀ PRIMO CON 155MILA EURO E 20MILA SPETTATORI. POCO DA FARE. IL PUBBLICO VUOLE VEDERE BIOPIC E DOCUMENTARI SU CANTANTI. E NON CAPISCO PERCHÉ NON SI STIANO GIÀ PRODUCENDO FILM SU LITTLE TONY, BOBBY SOLO, RICCHI E POVERI. SECONDO POSTO PER IL FORTE ANIME “DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA”, 104MILA EURO... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

bob marley: one love. 7

Novità in testa alla classifica, anche se le sale sono sempre mezze vuote. “Bob Marley: One Love”, il biopic su Bob Marley, snobbato dalla critica, ma forte di un successo da 85 milioni di dollari al suo esordio internazionale la settimana scorsa, è già primo ieri con 155 mila euro, 20 mila spettatori in 368 sale. Poco da fare. Il pubblico vuole vedere biopic e documentari su cantanti. E non capisco perché non si stiano già producendo film su Little Tony, Bobby Solo, Ricchi e poveri. Secondo posto per il forte anime “Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba”, 104 mila euro, 13 mila spettatori in 179 sale.

the zone of interest 6

Il film animato ha già incassato in tutto il mondo la bellezza di 56 milioni di dollari. Ovvio che vada bene anche da noi. Scivola così al terzo posto il film per cinefili sentimentali “Past Lives” della coreana/americana Celine Song, 67 mila euro, 10 mila spettatori in 357 sale per un totale di 1 milione 437 mila euro. Al quarto posto troviamo con 66 mila euro, 10 mila spettatori in 251 sale il potente “La zona di interesse” di Jonathan Glazer con Sandra Huller, forte di cinque nominations agli Oscar, del Grand Prix a Cannes e di tre premi Bafta già vinti. Scivola così al quinto posto “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, 41 mila euro, 5 mila spettatori in 221 sale e un totale di 7, 6 milioni di euro.

martedi e venerdi

L’horror con piscina maledetta “Night Swim” è sesto con 40 mila euro, 5 mila spettatori in 238 sale. Settimo posto per “Romeo è giulietta” di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati, unico film italiano nella classifica dei primi dieci incassi, ma vale solo 24 mila euro, quasi 4 mila spettatori in 335 sale e un totale di 794 mila euro. Ottavo è “Madame Web” con Dakota Johnson e Sydney Sweeney, 23 mila euro, 3 mila spettatori in 248 sale, un totale di 944 mila euro.

emma e il giaguaro nero

Solo nono, ma salirà nel weekend, il potente film per bambini francese “Emma e il giaguaro nero” di Gilles De Maistre, 21 mila euro, 3 mila spettatori in 141 sale. “Volare” di e con Margherita Buy, commedia sulla sua paura di volare è 11° con 17 mila euro, 2 mila spettatori in 178 sale. Insomma. “Martedì e venerdì”, dramma di un padre divorziato, Edoardo Pesce, che può vedere solo due giorni a settimana, “Martedì e venerdì”, appunto, è 14° con 7 mila euro, mille spettatori in 186 sale. Insomma…

