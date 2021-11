CIAK, MI GIRA! - CON LA PAURA DELLA QUARTA ONDATA LE SALE SEMBRANO UN PO’ SVUOTATE. IERI È SCESO ANCHE “ETERNALS”, SEMPRE PRIMO MA CON SOLI 91 MILA EURO. IL DOCUMENTARIO “ZAPPA” È QUARTO A SORPRESA, SEGUITO DALLA COPIA RESTAURATA DI “MULHOLLAND DRIVE” DI LYNCH. “FREAKS OUT” È FINITO COSÌ AL SESTO POSTO CON 20 MILA EURO – MEGLIO CHIUDERSI IN CASA A VEDERE NETFLIX, DIRETE. MAH! IERI HO VISTO “RED NOTICE” E L’HO TROVATO UNA CAFONATA DI PROPORZIONI COLOSSALI, DA VEDERE PER COME CONCIANO CASTEL SANT’ANGELO A ROMA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Con la paura della quarta ondata le sale sembrano un po’ svuotate. Ieri è sceso negli incassi anche “Eternals”, sempre primo ma con soli 91 mila euro.

Secondo posto per “The French Dispatch” con 66 mila euro, terzo “Zlatan” con 52 mila euro.

Il documentario “Zappa” è quarto a sorpresa al suo primo giorno di programmazione con 28 mila euro seguito dalla copia restaurata di “Mulholland Drive” di David Lynch, con 23 mila, cioè quasi 4000 fan del film.

“Freaks Out” è finito così al sesto posto con 20 mila euro. Meglio chiudersi in casa a vedere le serie e i film di Netflix e Amazon, direte. Mah!

Ieri ho visto “Red Notice” di Rawson Marshall Thurber con il trio formato da Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot e l’ho trovato una cafonata di proporzioni colossali, fumettone impossibile, da vedere per come conciano Castel Sant’Angelo a Roma presentato come un mega museo dove si compie il furto di un uovo d’oro di Cleopatra.

Ma dieci minuti dopo siamo a Bali e poi in un carcere di massima sicurezza in Russia. Dopo me ne sono andato a letto.

Meglio vedere su Mubi qualche film d’autore, vecchio o nuovo che sia. In questi giorni passano “Le notti della luna piena” di Eric Rohmer, ma ci sono anche le deliziose commedie francesi di Guillaume Brac, “La favolosa storia di Pelle d’Asino” di Jacques Demy, “Un sogno lungo un giorno” di Francis Coppola, un film da rivedere che oggi sarebbe impossibile da produrre come “Il portiere di notte” di Liliana Cavani, “Segreti di famiglia” di Joachim Trier, “Shiva Baby” di Emma Seligman.

