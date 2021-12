CIAK, MI GIRA! - IL POTENTE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È FINALMENTE PRIMO IN TUTTO IL MONDO DOPO DUE SOLE SETTIMANE DI PROGRAMMAZIONE CON 1 MILIARDO DI DOLLARI DI INCASSO E PIÙ GENERAZIONI DI MILLENNIALS CHIAMATI A RACCOLTA NELLA CELEBRAZIONE COLLETTIVA DEI TRE SUPEREROI E DEI CATTIVI PIÙ CATTIVI DELLA LORO INFANZIA – DA NOI L’UOMO RAGNO È ARRIVATO A 17 MILIONI DI EURO IN BARBA AL NOSTRO CINEMA CHE NON RIESCE DAVVERO PIÙ A SFONDARE IN SALA. INUTILE DIRE CHE TUTTO QUELLO USCITO NEGLI ULTIMI GIORNI È ANDATO MALISSIMO… - VIDEO

Spider-Man- No Way Home

Marco Giusti per Dagospia

Il potente “Spider-Man: No Way Home” è finalmente primo in tutto il mondo dopo due sole settimane di programmazione con 1 miliardo di dollari di incasso e più generazioni di millenials chiamati a raccolta nella celebrazione collettiva dei tre supereroi e dei cattivi più cattivi della loro infanzia.

lady gaga house of gucci

In America l’uomo ragno vince il weekend con 81 milioni di dollari dopo i 260 del suo esordio. Altri 51 vengono dall’Australia, 26 dalla Corea del Sud, 9, 6 dalla Francia, 7, 5 dll’Inghilterra, 6,8 dal Messico, 4, 8 dall’India. In Cina e in Giappone, dove “Spider-Man” non è ancora arrivato sono primi rispettivamente il film cinese “Fireflies in the Sun” con 1,8, e “The King’s Man” con 2, 1.

luca marinelli diabolik

Nei paesi del Baltico vincono invece virus e quarantena, alla faccia dell’uomo ragno e dei suoi nemici. Per il resto è un trionfo ovunque dell’uomo ragno.

Da noi, “Spider-Man” con gli incassi di ieri, altri 1, 2 milioni di euro, arriva a 17 milioni di euro in barba al nostro cinema che non riesce davvero più a sfondare in sala.

west side story 2

Ieri era tornato secondo “House of Gucci” di Ridley Scott, una cafonata che ci fa urlare aridatece i Vanzina, con 412 mila euro e un totale di 3 milioni, terzo “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con Siani De Sica con 360 mila euro e un totale di 1,5. ”Sing 2” è solo quarto con 282 mila euro e un totale di 798 mila euro, quinto “Diabolik” dei Manetti con 273 mila euro e un totale di 1, 6, sesto il giallo “Sette donne e un mistero” di Alessandro Genovesi con 179 mila euro e 269 mila totali, settimo “Supereroi” di Paolo Genovese con 101 mila euro e un totale, ahimé, di 186 mila.

alessandro borghi jasmine trinca supereroi

E, infine, ottavo Steven Spielberg con soli 73 mila euro incassati per vedere ieri le tre ore del superflop “West Side Story” che oggi vorrei davvero vedere. Inutile dire che tutto quello uscito negli ultimi giorni è andato malissimo e davvero non sappiamo se i film previsti tra Capodanno e i primi di gennaio usciranno tranquillamente, tamponi, crescita di positivi e paure di contagio.

Intanto in streaming Sky segnala che “con 1.425.205 spettatori medi Come un gatto in tangenziale 2 è il miglior film di Natale di sempre e miglior esordio degli ultimi 5 anni su Sky”. Non so come abbiano calcolato questo numero esatto di spettatori, ma se ne può prendere atto.

alessandro borghi jasmine trinca. miriam leone luca marinelli diabolik tom holland spider man no way home miriam leone eva kant in diabolik dei manetti bros tom holland spider man no way home spider man no way home spider man no way home