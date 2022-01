CIAK, MI GIRA - IL PRIMO POSTO DI “SCREAM” È DURATO SOLO UN GIORNO. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” TORNA IN TESTA NEL PUR MISERABILE BOX OFFICE ITALIANO CON 79 MILA EURO DI INCASSO GRAZIE A 11.085 EROICI SPETTATORI E UN TOTALE DI 22, 2 MILIONI DI EURO - “SCREAM” È SECONDO CON 66 MILA EURO, “KING RICHARD” TERZO CON 62 MILA EURO. “AMERICA LATINA” SOLO SETTIMO CON 38 MILA EURO E 5.947 SPETTATORI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zendaya tom holland spider man no way home

Il primo posto di “Scream” è durato solo un giorno. “Spider-Man: No Way Home” torna in testa nel pur miserabile box office italiano con 79 mila euro di incasso grazie a 11.085 eroici spettatori e un totale di 22, 2 milioni di euro.

scream 2022.

“Scream”, l’ennesimo film di rielaborazione di un mito, è secondo con 66 mila euro, “King Richard” terzo con 62 mila euro, “Matrix Resurrections” quarto con 48 mila e un totale di 2 milioni, “Belli ciao” quinto con 42 mila euro e un totale di 2,4 milioni.

“America Latina” solo settimo con 38 mila euro e 5.947 spettatori.

