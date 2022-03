CIAK, MI GIRA! - NEL PRIMO WEEKEND CHE SULLA CARTA SEMBRAVA POTER FAR RIALZARE LE GIÀ MAGRE SPERANZE DELLE NOSTRE SALE, NON MI SEMBRA CHE CI SIANO GROSSI CAMBIAMENTI POSITIVI TRA GUERRA E OMICRON 2. “THE BATMAN” È PRIMO ANCHE SE CON UN MODESTO INCASSO DI 208 MILA EURO (TOTALE DI 7,6 MILIONI DI EURO). “CORRO DA TE” È SECONDO CON 94 MILA EURO, RADDOPPIANDO I DATI DI IERI. “LICORICE PIZZA” DI ANDERSON CON LE SUE TRE NOMINATION AGLI OSCAR È TERZO CON 75 MILA EURO… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Nel primo weekend che sulla carta sembrava poter far rialzare le già magre speranze delle nostre sale, non mi sembra che ci siano in realtà grossi cambiamenti positivi tra guerra e Omicron 2. “The Batman” è comunque primo anche se con un modesto incasso di 208 mila euro per un totale di 7,6 milioni di euro. “Corro da te”, la commedia sentimentale con disabilità, copia di quella francese di Franck Dubosc “Tutti in piedi”, diretta da Riccardo Milani al gusto sbarazzino di “Come un gatto in tangenziale” con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, spostato dalla data iniziale di San Valentino al periodo pre-primaverile, è secondo con 94 mila euro, raddoppiando i dati di ieri, per un totale di 160 mila euro.

Non è tanto, vista tutta la pubblicità fatta al film. “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con le sue tre nominations agli Oscar e la coppia inedita Alina Heim e Cooper Hoffman, commedia sentimentale nella Los Angeles del 1973 dove a tutti sarebbe piaciuto vivere, è terzo con 75 mila euro per un totale di 123 mila euro. Seguono al quarto posto il catastrofico “Moonfall” di RNoland Emmerich con Halle Berry che deve dare un’aggiustatina alla luna prima che ci caschi in testa, 49 mila euro per un totale di 74 mila euro, quinto “Uncharted” con Tom Holland con 36 mila euro e un totale di 5, 7 milioni, al sesto il cartone animato giapponese molto amato dai fan del genere “Belle” con 25 mila euro ein totale di 47 mila euro.

Ormai scivolato al nono posto “C’era una volta il crimine” di Max Bruno con 16 mila euro e un totale di 379 mila euro. Per il weekend, insomma, sapete cosa potete vedere. In streaming in tv, a parte il cupo ma piuttosto bello “Nightmare Alley” a 13 euro su Amazon Prime Store e gratis per gli abbonati di Disnet+ (me ne sono accorto dopo aver pagato, uff…), avete su Amazon (gratis) il thriller erotico “Acque profonde”, diretto addirittura da Adrian Lyne, sceneggiato dal Sam Levisnon di “Euphoria” e tratto da “The Twlented Mr. Ripley” di Patricia Highmith con Ben Affleck e la bellissima brasiliana Ana De Armas su Amazon.

Più che appetitoso, direi, anche se le critiche non ne parlano affatto bene. Ci sarebbe anche il molto più amato dalla critica social-afro-horror-femminista “La specialista” (“Master”) scritto e diretto da Mariana Diallo con Regina Hall, Zoe Renee e Talya Ryder, guerra in un college tra accademici. I fantasmi qui, secondo la critica, sono quelli che spaventano l’intera nazione. Assolutamente da vedere. Mi sembra di gran culto anche l’erotichello che ci spinge Amazon, “L’affarista” diretto nel 2014 da Giuseppe Ferlito con Martina Cecchelli bella ragazza toscana che apre un sito erotico e Giorgio Ariani nella sua ultima apparizione.

Su Netflix, invece mi interessa molto “Granchio nero” thrillerone nordico post-apocalittico diretto da Adam Berg con Noomi Rapace in mezzo ai ghiacci. Segnalo anche la serie horror polacca “I mostri di Cracovia”, magari è divertente…

