CIAK, MI GIRA - PURE CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA, IN MEZZO A GUERRA E PANDEMIA, PER NON PARLARE DELLO STREPITOSO MATRIMONIO FINTO DI BERLUSCONI CHE SEMBRAVA IDEATO DA DINO RISI, IL CUPISSIMO “THE BATMAN” È SALDAMENTE AL PRIMO POSTO IN TUTTO IL MONDO CON UN TOTALE DI 589 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA HA INCASSATO 1, 5 MILIONI EURO IN SETTE GIORNI, SOLO IERI 317 MILA. SECONDO POSTO, ONOREVOLE, PER “CORRO DA TE” CON LA COPPIA PIERFRANCESCO FAVINO E MIRIAM LEONE CON 689 MILA EURO INCASSATI NEL WEEKEND, IERI 278 MILA… - VIDEO

THE BATMAN 1

Marco Giusti per Dagospia

E’ primavera, svegliatevi bambine… Pure con l’arrivo della primavera, in mezzo a guerra e pandemia, per non parlare dello strepitoso matrimonio finto di Berlusconi tra gli amici vecchietti che sembrava ideato e ripreso dal Dino Risi di Primo amore, segnaliamo che il cupissimo “The Batman” con Robert Pattinson angelo vendicatore nell’ancor più cupa e corrotta Gotham City è saldamente al primo posto in tutto il mondo, o quasi con un totale di 589 milioni di dollari.

matrimonio silvio berlusconi marta fascina

E’ uscito anche in Cina incassando 12 milioni di dollari nel suo primo weekend, alla faccia di Putin, che non lo può vedere, e del suo piumino Loro Piana da 12 mila euro che faceva un po’ scomparire quello pieno di sponsor di Salvini in missione umanitaria. Insomma.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te

“The Batman” è primo da noi questa settimana con 1, 5 milioni euro incassati nei sette giorni, solo ieri 317 mila, per un totale di 8, 3 milioni di euro.

Secondo posto, onorevole, per “Corro da te” di Riccardo Milani con la coppia Pierfrancesco Favino e Miriam Leone con 689 mila euro incassati nel weekend, ieri 278 mila, non così lontano da “The Batman”…

licorice pizza

Terzo posto per il film più intellettuale, “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson, 435 mila nel week end e ieri 146 mila. Quarto posto per “Moonfall” di Roland Emmerich con Halle Berry, 275 mila euro nel weekend.

Il cartone animato giapponese “Belle” ha incassato nel weekend 140 mila euro. Curiosa uscita a sorpresa, penso limitata, di un altro cartone animato, ma della Dreamworks, “Troppo cattivi”/“The Bad Guys” di Pierre Pierfel, che scala il quarto posto con 106 mila euro.

MOONFALL

“The Bad Guys” ha avuto un’uscita un po’ schizofrenica in varie parti del mondo per un totale di 8,4 milioni di dollari. In Spagna, ad esempio, risulta primo con 1,7 milioni di dollari di incasso.

In America, come abbiamo detto, “The Batman” non schioda dalla prima posizione neanche questa settimana e si avvia a vincere anche la settimana che porta agli Oscar.

Primo nel weekend con 36 milioni di dollari per un totale americano di 300 milioni puliti e un globalone di 598 milioni. Secondo posto per il cartone animato di culto “Jujutsu Kaisen 0: The Movie” con 14, 8 milioni di dollari e un totale globale di 129 milioni di dollari. Seguono al terzo posto “Uncharted” con 8 milioni nel weekend e l’horror “X” di Ti West con Mia Groth con 4, 4 milioni di dollari.

the batman 11 MOONFALL licorice pizza licorice pizza pilar fogliati pierfrancesco favino corro da te pilar fogliati corro da te the batman 5 the batman 4 MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI the batman 6