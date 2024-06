CIAK, MI GIRA! IN QUATTRO GIORNI DI PROGRAMMAZIONE, MALGRADO LE PARTITE, “INSIDE OUT 2”, POTENTE CARTOON DELLA PIXAR/DISNEY, È ARRIVATO ALLA CIFRA RECORD DI 8 MILIONI 670 MILA EURO. SOLO IERI HA INCASSATO 2 MILIONI 717 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 360 MILA SPETTATORI. BOOM! - DIETRO C’È IL DESERTO O QUASI. “BAD BOYS 4” CON WILL SMITH E MARTIN LAWRENCE, CHE ERA PARTITO COSÌ BENE, IERI ERA SECONDO CON 93 MILA EURO E 12 MILA SPETTATORI. TERZO IL BELLISSIMO “THE BIKERIDERS”… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inside Out 2

In quattro giorni di programmazione, malgrado le partite, “Inside Out 2”, potente cartoon della Pixar/Disney, è arrivato anche da noi alla cifra record di 8 milioni 670 mila euro. Solo ieri ha incassato 2 milioni 717 mila euro portando al cinema 360 mila spettatori. Boom!

In America ha incassato giovedì 20 milioni di dollari e segna il risultato eccezionale di 255 milioni di dollari che diventano 481 milioni con i mercati internazionali. Quarto incasso della stagione a livello mondiale. Senza contare ancora il mercato asiatico dove non è ancora arrivato. In Cina, dove è primo “Furiosa”, Giappone, dove è primo un film nazionale, “Dear Family”, Hong Kong, dove è primo il potente “Twilight of the Warriors: Walled In”, che vedremo la prossima settimana durante la rassegna Cannes a Roma.

The Bikeriders

Dietro “Inside Out 2” da noi vedo però il deserto o quasi. “Bad Boys 4” con Will Smith e Martin Lawrence, che era partito così bene, ieri era secondo con 93 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1 milione 239 mila euro. Il bellissimo “The Bikeriders”, film sulle bande di motociclisti tra gli anni ’60 e ’70 diretto dal Jeff Nichols di “Mud” con Jodie Comer i maschi più maschi del momento, Austin Butler, Tom Hardy, Mike Faist, sale al terzo posto con 50 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 135 mila euro.

AUSTIN BUTLER The Bikeriders

Ma ieri alla proiezione delle 21 al Mignon di Roma, la sala era praticamente vuota, 5 spettatori, mentre fuori non c’era bar che non fosse stracolmo di ragazzi e ragazzetti. Capisco che è caldo, ma quello è un filmone con Austin Butler e Tom Hardy sulle moto che si menano per due ore. In altri anni sarebbe stato stracolmo. Mondo Vannacci! Si vede che i gusti cambiano.

Per il resto “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos è quarto con 17 mila euro e un totale di un mlione preciso, “The Watchers” di Ishona Shyamalan con Dakota Fanning è quinto con 13 mila euro e un totale di 592 mila euro, la commedia “Fuga in Normadia” con Michael Caine e Glenda Jackson settimo con 12 mila euro e un totale di 19 mila euro.

TOM HARDY AUSTIN BUTLER The Bikeriders

La seconda parte di “L’arte della gioia” di Valeria Golino con Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi naviga all’ottavo posto con 7 mila euro e un totale di 161 mila euro. Il fantasy metaforico “Animal Kingdom” è nono con 5 mila euro e un totale di 148 mila euro e “La treccia”, film femminista a tre episodi, girati in India, Italia e Canada, di Laetitia Colombani con Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer, Avi Nash, Manuela Ventura, decimo con 3 mila euro e un totalino di 5 mila. Vabbé.

Inside Out 2 Inside Out 2 Inside Out 2 AUSTIN BUTLER IN The Bikeriders Bad Boys Ride or Die

Bad Boys Ride or Die Bad Boys Ride or Die