Incassi del 27 aprile 2022

Marco Giusti per Dagospia

animali fantastici i segreti di silente

Con queste belle giornate di sole, incassucci-ucci-ucci proprio al cinema. Anche il vincitore del box office di Pasqua, “Animali fantastici – I segreti di Silente”, si ferma ieri a 106 mila euro con 15. 703 spettatori per un totale comunque importante come 6,7 milioni di euro.

Nella settimana pasquale ha funzionato più nella vecchia Europa e in Sudamerica che in America. Primo in Francia con 4,5 milioni di dollari, in Brasile con 2, 5, in Corea del Sud con 1, 6, arrivando a un totale globale di 280 milioni di dollari.

alexander skarsgard the northman

Da noi torna secondo il potente film di vichinghi intelligente, però mi piacciono anche quelli stupidi, “The Northman” di Robert Eggers con Alexander Skarsgard che mena pure la Montagna di Game of Thrones e Anya Taylor-Joy come streghetta slava valkiria, 41 mila euro per un totale di 573 mila euro.

anya taylor joy the northman 2

In America, nella giornata di lunedì era al primo posto con 1 milione di dollari e un totale globale di 24 milioni di dollari. Nella settimana di Pasqua “The Northman” è stato primo in tutti i paesi nordici, Polonia, Svezia, Belgio, Norvegia.

Detective Conan: The Bride of Halloween

In Cina invece, con la metà di sale chiuse per Covid, ha vinto il paramedico “Ambulance” con 1, 6 milioni di dollari. E in Giappone, con 6, 9 milioni di dollari, il film locale “Detective Conan: The Brode of Halloween”. Torna terzo, senza il pubblico domenicale, “Il sesso degli angeli” di Leonardo Pieraccioni in versione prete con Sabrina Ferilli, Marcelino Fonte e Ceccherini con 29 mila euro e un totale di 918 mila euro.

sonic 2 - il film

Quarto l’avventuroso con Channing Tatum “The Lost City” con 22 mila euro e un totale di 556 mila euro. “Sonic 2 – Il film” scivola al quinto posto con 14 mila euro e un totale di 3, 4 milioni di euro. Sesto il film per cinefili radical chic di Prati “Finale a sorpresa” di Cohn e Duprat con Penelope Cruz, Antonio Banderas con 13 mila euro per un totale di 360 mila euro.

competencia oficial finale a sorpresa

Dal settimo al decimo posto troviamo tre film usciti ieri, il musicarello già stracult “Sulle nuvole” di Tommaso Paradiso con Marco Cocci e Barbara Ronchi, 9 mila euro, la commedia di Davide Minnella “La cena perfetta” con Gianfranco Gallo, Greta Scarano e Salvatore Esposito, 5,9 mila euro e il drammaticissimo “Bocche inutili” di Claudio Uberti con Margot Sikabony e Lorenza Indovina, 5 mila euro.

