Marco Giusti per Dagospia

emma stone kinds of kindness 3

In questi giorni di tensioni post-elettorali torna in testa alla classifica italiana l'ultimo film di Yorgos Lanthimos, "Kinds of Kindness" con Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, sciaguratamente programmato in mezzo al nulla. 96 mila euro con 27 mila spettatori e un totale di 644 mila euro. Non è un gran risultato. Sempre meglio però di "Me contro te.Il film. Operazione spie ", secondo con 67 mila euro, 19 mila spettatori e un totale niente male di 2 milioni 19 mila euro.

Furiosa A Mad Max Saga

Terzo posto per "The Watchers - Loro ci guardano" di Ishiona Shyamalan con Dakota Fanning, 55 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 388 mila euro. L'anime "The Tunnel To Summer. The Exit to Goodbyes" è quarto con 41 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 102 mila euro. Segue al quinto posto "Furiosa. A Mad Max Saga" di George Miller che non è proprio partito nella testa degli spettatori. 27 mila euro, 7 mila presenze e un totale di 1,6 milioni. Sesto è "If - Gli amici immaginari" con 25 mila euro e un totale di 1,8. Oggi escono altri 11 film, tra poco sono più i film degli spettatori, nella sale italiane supervuote.

Bad Boys Ride or Die

Si va dal blockbuster americano "Bad Boys 4" con Will Smith e Martin Lawrence, action dalle critiche modeste, al fantasy francese "The Animal Kingdom" di Thomas Calley con Romain Duris, Adele Exharkopoulos, Paul Kirchner che è stato un caso in patria. 12 nomination ai Cesars e 5 vinti. È stato premiato anche il musicista italiano, Andrea Laszlo. Sembra molto interessante anche lo stravagante "L'impero" di Bruno Dumont con Camille Cottin, Lena Khoudri, Anamaria Vartolomei, Fabrice Luchini, rilettura grottesca di Star Wars ambientata nel nord della Francia.

prima della fine. gli ultimi giorni di enrico berlinguer

Per i vecchi nostalgici del PCI ci sarebbe il documentario "Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer" di Samuele Rossi. Poi "Anna" di Marco Amenta. Viene dal giro dei festival anche "Dall'alto di una torre" di Francesco Frangipane con Valessa Scalera, Edoardo Pesce, Giorgio Colangeli, Elena Radonicich. E ancora la seconda parte di "L'arte della gioia" diretto da Valeria Golino con Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino, la miniserie tratta dalla prima parte (su quattro) del romanzone femminista di Goliarda Sapienza che vedremo tra un po' anche sulle piattaforme.

il mio regno per una farfalla

Ci sarebbero ancora "Il mio regno per una farfalla" di Sergio Assisi con Giuseppe Cantore, Federico De Benedettis, Tosca D'Aquino, Barbara Foria, Giobbe Covatta, il grande Benedetto Casillo e Nunzia Schiano, un vecchio film di Lanthimos, "Attenberg" e "Viaggio al Polo Sud" di Luc Jacquet.

