CIAK MI GIRA - CON QUESTO CALDO, NON È FACILE MUOVERSI PER ANDARE AL CINEMA. UN MANIPOLO DI EROI, COMUNQUE, È ANDATO IERI A VEDERE “TOP GUN: MAVERICK” CON TOM HANKS, 489 MILA EURO PER UN TOTALE DI 5 MILIONI DI EURO - L’UNICO FILM NUOVO USCITO IERI, È “MARCEL”, OPERA PRIMA, UN PO’ SCOMBINATA, DI JASMINE TRINCA PRESENTATA A CANNES CON ALBA ROHRWACHER. DICIAMO CHE POTEVA ANDARE PEGGIO…

Marco Giusti per Dagospia

Tom Cruise e Jennifer Connelly in Top Gun Maverick

Certo, con questo caldo, non è facile muoversi per andare al cinema. Un manipolo di eroi, comunque, è andato ieri a vedere “Top Gun: Maverick” con Tom Hanks, 489 mila euro per un totale di 5 milioni di euro, “Doctor Strange nel Multiverso della follia” con Benedict Cumberbatch, 60 mila euro per un totale di 13 milioni, “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 59 mila euro, che piano piano è arrivato a 613 mila euro e le tre ore di “Esterno notte” di Marco Bellocchio, 13 mila euro per un totale di 406 mila euro.

JASMINE TRINCA

L’unico film nuovo uscito ieri, è “Marcel”, opera prima di Jasmine Trinca presentata a Cannes con Alba Rohrwacher che fa l’artista di strada insieme a un cagnetto, appunto Marcel, operina poetica simpatica, un po’ scombinata, che si è presentato con 40 copie e si è piazzato al dodicesimo posto con 2.668 euro e 440 spettatori, 10 a sala. Diciamo che poteva andare peggio.

Tom Cruise in Top Gun Maverick 3 Tom Cruise in Top Gun Maverick 2 marcel il film di jasmine trinca marcel il film di jasmine trinca marcel il film di jasmine trinca alba rohrwacher in marcel il film di jasmine trinca alba rohrwacher in marcel il film di jasmine trinca alba rohrwacher in marcel il film di jasmine trinca attori di top gun maverick