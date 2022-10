CIAK, MI GIRA - "DRAGON BALL SUPER SUPER HERO" VINCE ANCHE NELLA GIORNATA DI IERI CON 160MILA EURO DI INCASSO E 23 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 385 MILA EURO. AL SECONDO POSTO NON TROVIAMO "SICCITÀ" DI PAOLO VIRZÌ, MA "AVATAR" DI JAMES CAMERON CON 98 MILA EURO E UN TOTALE DI 2,1 MILIONI. QUARTO POSTO PER "DON'T WORRY, DARLING" DI OLIVIA WILDE… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Dragon Ball Super: Super Hero

"Dragon Ball Super Super Hero" vince anche nella giornata di ieri con 160 mila euro di incasso e 23 mila spettatori e un totale di 385 mila euro. Al secondo posto non troviamo "Siccità" di Paolo Virzi', mentre nel Lazio piove come non si vedeva da mesi, ma "Avatar" di James Cameron con 98 mila euro e un totale di 2,1 milioni.

siccita di paolo virzi 4

"Siccità " è terzo con 97 mila euro, più spettatori di "Avatar", 14 mila, e un totale di 235 mila. Quarto posto per "Don't Worry, Darling" di Olivia Wilde con 82 mila euro e un totale di 1,3 milioni. Quinto è l'horror americano "Smile" con 76 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 119 mila euro. Sesto è "Dante" di Pupi Avati con 65 mila euro e 105 mila euro totali. Settimo il giallo "Omicidio nel West End" con Saoirse Ronan e Sam Rockwell, 49 mila euro e un totale di 76 mila euro.

james cameron avatar 4

Ottava la commedia italiana "Tutti a bordo" con Giovanni Storti, Stefano Fresi, Carlo Buccirosso, 20 mila euro, che dimostra ancora una volta la crisi (la fine?) della commedia italiana degli ultimi anni.

