Marco Giusti per Dagospia

denzel washington

Al suo secondo giorno in sala “Il gladiatore II” di Ridley Scott con Paul Mescal come Lucio e Pedro Pascal come Acacio (e pepe) incassa 659 mila euro grazie a 83 mila spettatori e arriva a 1 milione 134 mila euro. Bene per la Eagle, che riesce a piazzare al secondo posto anche il suo “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 225 mila euro, 32 mila spettatori e un totale di quasi 2 milioni di euro (1.979).

“Giurato numero 2” diretto da 94 anni da Clint Eastwood con Nicholas Hoult è terzo con 157 mila euro, 22 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 233 mila euro. Quarto posto per la disastrosa action-comedy natalizia “Uno rosso” con Dwayne Johnson, 101 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 1 milione 297 mila euro. Con 250 milioni di dollari di budget (minchia!) si prevede in America un incasso di soli 30 milioni per il suo primo weekend (minchia II).

il gladiatore ii 9

Al quinto posto troviamo “Parthenope” di Paolo Sorrentino con celeste Dalla Porta con 91 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 6 milioni 680 mila euro. Arriverà a 7 milioni questo weekend e poi cercherà di arrivare a 8 milioni. Moltissimo per un film da festival, se pensiamo a come stanno faticando “Anora” di Sean Baker, ieri 12° con 21 mila euro, che pure ha vinto il Festival di Cannes con la Palma d’Oro e “The Substance” di Coralie Fargeat, ieri settimo con 76 mila euro e un totale di 1 milione 987 mila euro.

il ragazzo dai pantaloni rosa 4

A questo punto non credo che “Parthenope” possa andare molto più su. E non vedo nessun altro film italiano in grado di funzionare a breve nello stesso modo. “Berlinguer: la grande ambizione” di Andrea Segre è addirittura ottavo con 73 mila euro e un totale di 2 milione 703 mila euro. E chi lo vede, come è capitato ieri in sala a Roma, viene pure aggredito con l’insulto “comunisti di merda”.

Che bel paese… L’horror “Terrifier 3” di Demian Leone si è fermato ieri al sesto posto con 79 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 3 milioni 248 mila euro. In tutto questo “Venom3” pur parcheggiato al nono posto in classifica ieri con 45 mila euro, supera la cifra dei 7 milioni di euro. In tutto il mondo ha superato ormai i 400 milioni, grazie anche agli 83 milioni incassati in Cina.

giurato numero 2 7

Perché abbia funzionato così bene in Cina, a differenza di tanti altri film americani, rimane francamente un mistero. Con un numero di sala adeguato, 157, ieri il bellissimo cartone animato “Flow” si è piazzato al 16° posto con 11 mila euro. Fatica ancora “Eterno visionario” di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio come Pirandello, 13° con 20 mila euro.

