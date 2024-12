CIAK, MI GIRA! - "OCEANIA 2", CHE IN TUTTO IL MONDO SI CHIAMA "MOANA 2", CON 386 MILIONI DI DOLLARI DI INCASSO GLOBALI, BATTE OGNI RECORD: DA NOI, NEL WEEKEND, GUADAGNA 7 MILIONI E 224 MILA EURO - AL SECONDO POSTO C'E' "IL GLADIATORE 2" CON LA COPPIA CACIO&PEPE PEDRO PASCAL-ACACIO E PAUL MESCAL-LUCIO: 987 MILA EURO NEL WEEKEND - "NAPOLI – NEW YORK" È TERZO CON 959 MILA EURO...

Marco Giusti per Dagospia

Stra-boom! Mentre la guerra sta avanzando anche in Siria, “Oceania 2” della Disney, che in tutto il mondo si chiama “Moana 2”, con 386 milioni di dollari di incasso globali batte ogni record e diventa la più grande apertura di un film d’animazione di sempre. In America arriva nei cinque giorni del Thanksgiving a 221 milioni di dollari, una cifra che il primo “Oceania” raggiunse solo dopo 45 giorni. Evidentemente cambiano anche i modi di vedere i film. I ragazzini vogliono condividere tutto e subito. In Francia supera i due milioni di spettatori. Da noi incassa nel weekend 7 milioni 224 mila euro, che diventano 8, 1 totali con gli incassi di mercoledì con un milione di spettatori.

Solo ieri era primo con 2, 7 milioni con 364 mila spettatori. E fa esplodere il box office, con +40% rispetto alla scorsa settimana e un +73% rispetto allo stesso weekend di un anno fa. Al secondo posto da noi troviamo “Il gladiatore 2” di Ridley Scott con la coppia cacio&pepe Pedro Pascal-Acacio e Paul Mescal-Lucio, 987 mila euro nel weekend per un totale di 8,3 milioni, un filo sopra “Oceania”. Ma ieri era quarto al botteghino con 291 mila euro e 36 mila spettatori. “Napoli – New York” la favola napoletan-felliniana di Gabriele Salvatores è terzo con 959 mila euro per un totale di 2, 1 milioni.

Ieri era il secondo incasso con 395 mila euro e 56 mila spettatori. Quarto “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 933 mila euro e un totale di 6, 8 milioni. Ieri era terzo con 311 mila euro con 41 mila spettatori. “Wicked” di John M. Chu con Ariana Grande e Cynthia Erivo, musical prequel del “Mago di Oz”, è quinto con 711 mila euro e un totale di 2, 5 milioni. Quinto anche ieri in sala con 231 mila euro. IN America, invece, “Wicked” è saldamente secondo in classifica con 80 milioni nel weekend che portano a un totale di 221 milioni e a un globale di 359 milioni. Il tutto dopo una settimana.

“Il gladiatore 2” invece è terzo con un weekend da 30,7 milioni di dollari, un totale americano di 111 milioni e un globale di 320 milioni, ma dopo tre settimane. Il fatto di avere ben due film italiani, “Napoli-York” e “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, tra i primi cinque incassi in un momento così forte per il cinema americano, è qualcosa di estremamente positivo per il cinema italiano, lo stesso che il ministro Sangiuliano ha cercato di azzoppare pesantemente quest’anno.

Al quinto posto troviamo “Giurato numero 2” di Clint Eastwood, 526 mila euro e un totale di 2, 8 milioni, al sesto “Una terapia di gruppo” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Margherita Buy, 248 mila euro e un totale di 868 mila euro. “Freud: l’ultima analisi” con Anthony Hopkins e Matthew Goode è ottavo con 198 mila euro, “The Strangers 1”, thriller di renny Harlin, è nono con 165 mila euro e “Il corpo” di Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini decimo con 122 mila euro.

Tra le new entries vedo che “Hey, Joe” di Claudio Giovannesi con James Franco e Giulia Ercolini è 13° con 44 mila euro. “Parthenope” di Paolo Sorrentino è 12° con 55 mila euro e un totale di 7, 4. Uscito in sole 7 sale a New York e a Los Angeles, “Queer” di Luca Guadagnino entra nella classifica americana al 14° posto con 295 mila dollari totali.

