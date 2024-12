CIAK, MI GIRA! - "OCEANIA 2" SI PREPARA A UN ALTRO FINE SETTIMANA DI GRANDI INCASSI. IERI ERA PRIMO DA NOI CON 630 MILA EURO. SECONDO POSTO PER “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”, 133 MILA EURO. ANCORA TERZO “LA STANZA ACCANTO”, CON 113 MILA EURO E ANCORA QUARTO “NAPOLI-NEW YORK” - SONO BUONI RISULTATI PER IL CINEMA ITALIANO, CHE SI È BUTTATO IN UN CINEMA DA FESTIVAL A METÀ STRADA FRA REALTÀ E COMMEDIA. MA NON SI VEDE UNA VERA STRATEGIA. SEMBRANO MOSSE UN PO’ CASUALI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Oceania 2

Come vanno gli incassi? "Oceania 2" della Disney si prepara a un altro fine settimana di grandi incassi. Ieri, venerdì, era primo da noi con 630 mila euro, 85 mila spettatori e un totale di 10 milioni 243 mila euro che lo pone al secondo posto della classifica stagionale dietro solo a “Cattivissimo me 4” e ai suoi 17 milioni di incasso.

Secondo posto per “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 133 mila euro, 23 mila spettatori e un totale di 7 milioni 491 mila euro che lo pone al sesto posto nella classifica stagionale, quindi prima di “Parthenope” di Paolo Sorrentino che è settimo con 7 milioni 440 mila euro.

il ragazzo dai pantaloni rosa 6

Ancora terzo in classifica quindi “La stanza accanto” di Pedro Almodovar con Tilda Swinton e Julianne Moore, con 113 mila euro, 17 mila spettatori un totale di 200 mila euro. E ancora quarto “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores con 97 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 2 milioni 605 mila euro.

pierfrancesco favino gabriele salvatores - napoli new york

Certo. Sono buoni risultati, ottimi per il cinema italiano meno facile (ma qual è oggi quello facile?), anche se non possono competere con campioni come i film animati americani né vediamo all’orizzonte un nuovo “C’è ancora domani”. Il fatto è che, morta per sempre, ahimé, la commedia italiana, sia quella più alta che quella più bassa, e quindi anche cinepanettoni e film comici, il nostro cinema si è buttato in un cinema da festival a metà strada fra realtà e commedia, sociale e commedia, con buoni risultati, come dimostrano appunto “C’è ancora domani” e “La stranezza”.

napoli new york

E speriamo nel nuovo film di Ficarra-Picone-Servillo, “L’abbaglio”. O nel teen con idee, come “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, successo meno casuale di quel che appare. Ma non si vede lo stesso una vera strategia. Sembrano mosse un po’ casuali in cerca di un pubblico da stanare. Mentre nel seriale c’è una vera strategia con dei risultati, visto che due serie italiane, “L’amica geniale” “La Legge di Lidia Poet” sono in gara per la miglior serie straniera nel potente Critics Choice Award quest’anno.

il gladiatore ii 1

Al quinto posto troviamo “Il gladiatore 2” di Ridley Scott con 80 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 8 milioni 664 mila euro, terzo incasso stagionale. Il film evento “Francesco Guccini. Fra la via Emilia e il west”, ripresa televisiva del concerto di Guccini in Piazza Maggiore a Bologna del 1984 dove festeggiava i vent’anni di carriera (con amici come Dalla, Conte, Equipe 84, i Nomadi, Bertoli) è settimo con 61 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 136 mila euro in due giorni.

Meglio di “Wicked”, settimo con 61 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 2 milioni 846 mila euro, ma solidamente primo in America con 4, 7 milioni di dollari ieri, mentre “Oceania 2”, che da loro si chiama “Moana 2” è secondo con 4,2 milioni di dollari. L’anteprima a sorpresa, uffa… a saperlo ci andavo, di “Better Man” di Michael Gracey, curioso biopic dedicato a Robbie Williams in versione scimmia, incassa 47 mila euro con 6.449 spettatori nella giornata di ieri. Il film uscirà in grande il 1 gennaio.

better man

Chiudono la classifica “Giurato numero 2” di Clint Eastwood con 42 mila euro, un totale di 3 milioni 100 mila euro e “Freud. L’ultima analisi” con Anthony Hopkins e Matthew Goode, 24 mila euro un totale di 298 mila euro.

