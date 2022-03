CIAK, MI GIRA - "THE BATMAN", INTERPRETATO DA ROBERT PATTINSON E DAL SUO CAPPUCCIO CON UNA SOLA ESPRESSIONE (QUELLA DEL CAPPUCCIO) E DA ZOE KRAVITZ COME DONNA GATTO (MIAO) SEGUITA A PORTARE GENTE AL CINEMA ANCHE NELL'ITALIETTA POST-SALVINIANA CHE PARLA DI GUERRA COME PARLAVA DI COVID. IERI ALTRI 361 MILA EURO PER UN TOTALE DI 4,6 MILIONI DI EURO. DISTANZIATISSIMI GLI ALTRI. MALE "L'OMBRA DEL GIORNO" CON LA COPPIA SCAMARCIO PORCAROLI CON 5 MILA EURO. VABBÈ… - VIDEO

zoe kravitz robert pattinson the batman

Marco Giusti per Dagospia

"The Batman" di Matt Reeves interpretato da Robert Pattinson e dal suo cappuccio con una sola espressione (quella del cappuccio) e da Zoe Kravitz come donna gatto (miao) seguita a portare gente al cinema anche nell'Italietta post-salviniana che parla di guerra come parlava di Covid. Ieri altri 361 mila euro per un totale di 4,6 milioni di euro.

the alpinist

Distanziatissimi gli altri film. "The Alpinist" è secondo con 43 ma euro e un totale di 110 mila in due giorni. "Uncharted" con Tom Holland è terzo con con 35 mila euro e un totale di 5,2.

"Belfast" di Kenneth Branagh soffia con 32 mila euro e un totale di 1 milione il quarto posto a "Assassinio sul Nilo", 24 mila euro e un totale di 4,9.

belfast.

"Il ritratto del Duca" con Jim Broadbent e Helen Mirren è sesto con 23 mila euro e un totale di 337. Il "Cyrano" senza naso lungo di Joe Wright con Peter Dinklage è nono con sole 9 mila euro e un totale disastroso di 108 mila euro.

riccardo scamarcio benedetta porcaroli l'ombra del giorno

Anche peggio ha fatto "L'ombra del giorno" (qualcuno mi spieghi il titolo...) con la coppia Scamarcio Porcaroli con 5 mila euro. Vabbè.

benedetta porcaroli l'ombra del giorno benedetta porcaroli l'ombra del giorno ASSASSINIO SUL NILO jim broadbent e helen mirren il ritratto del duca jim broadbent e helen mirren il ritratto del duca jim broadbent e helen mirren il ritratto del duca ASSASSINIO SUL NILO 4 riccardo scamarcio benedetta porcaroli l'ombra del giorno

zoe kravitz the batman. mark wahlberg tom holland uncharted 1 zoe kravitz catwoman in the batman tom holland uncharted the batman 2 the batman 5 zoe kravitz the batman.