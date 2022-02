CIAK, MI GIRA - CON L’ARRIVO DEL FESTIVAL DI SANREMO, NELLA GIÀ DISASTRATA SITUAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE FREQUENTATE DA TRIVACCINATI E BOOSTERATI, COME PREVISTO, NON È CAMBIATO NULLA. “NIGHTMARE ALLEY” DI GUILLERMO DEL TORO, FORTE DELL’ENDORSEMENT DI MARTIN SCORSESE, È SEMPRE PRIMO. SALE AL QUARTO POSTO IL SENTIMENTAL-LACRIMOSO “SEMPRE PIÙ BELLO” CON 11 MILA EURO GRAZIE A 1.666 RAGAZZINI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

cate blanchett bradley cooper la fiera delle illusioni – nightmare alley

Con l’arrivo del Festival di Sanremo, nella già disastrata situazione delle sale cinematografiche italiane frequentate da trivaccinati e boosterati, come previsto, non è cambiato nulla.

tom holland spider man no way home

“Nightmare Alley – La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro, forte dell’endorsement di Martin Scorsese pubblicato sul Los Angeles Times, è sempre primo, ieri con 44 mila euro e 7.481 spettatori per un totale di 735 mila euro.

molly kunz il lupo e il leone

Secondo posto per “Spider-Man: No Way Home”, 19. 706 euro, terzo per “Il lupo e il leone”, 19. 655 euro. Sale al quarto posto il sentimental-lacrimoso “Sempre più bello” con 11 mila euro grazie a 1.666 ragazzini.

