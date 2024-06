CIAK, MI GIRA - CON L’ARRIVO DEL SABATO E LA BELLEZZA DI 489 SALE, IL FILM PER RAGAZZINI “ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONI SPIE” AL TERZO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE RISORGE E INCASSA 428 MILA EURO CON 59 MILA SPETTATORI. DISTANZIA COSÌ L’ANIME “HAIKYU – BATTAGLIA ALL’ULTIMO RIFIUTO” CHE SI FERMA IERI A 118 MILA EURO - “FURIOSA. A MAD MAX SAGA” DI GEORGE MILLER, COI SUOI 200 MILIONI DI BUDGET, FINISCE AL TERZO POSTO CON 113 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Con l’arrivo del sabato e la bellezza di 489 sale, il film per ragazzini “Me contro te. Il film. Operazioni spie” al terzo giorno di programmazione risorge e incassa ieri 428 mila euro con 59 mila spettatori per un totale di 556 mila euro. Distanzia così l’anime “Haikyu – Battaglia all’ultimo rifiuto” che si ferma ieri a 118 mila euro con 13 mila spettatori in 231 sale per un totale di 314 mila euro. E’ appena uscito anche in America andando benissimo venerdì, 1, 9 milioni di dollari.

“Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller, coi suoi 200 milioni di budget, finisce al terzo posto con 113 mila euro, 14 mila spettatori, 441 sale e un totale di 1 milione 200 mila euro. In America le sta prendendo dal gattone Garfield, primo venerdì con 3, 7 milioni di dollari contro i 3 di Furiosa.

Al quarto posto il film di esorcisti con Russell Crowe “L’esorcismo – Ultimo atto” di Jason John Miller, girato nel 2019 dalla Miramax di Harvey Weinstein e uscito solo adesso, 109 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 248 mila euro.

Seguono “If – Gli amici immaginari” con 84 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1 milione e mezzo di euro, “Il regno del pianeta delle scimmie” di Wes Ball con 52 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 2 milioni 680 mila euro. Al settimo posto troviamo la prima parte della serie di Valeria Golino “L’arte della gioia” con 40 mila euro, 5.870 spettatori per un totale di 83 mila euro. Non mi sembra un successo.

Ancora peggio il pamphlet barbareschiano “The Penitent” diretto, interpretato e prodotto da Luca Barbareschi tratto da una commedia di David Mamet, 23 mila euro, 3.495 spettatori per un totale di 46 mila euro. Non vedo queste masse di spettatori neanche per “Vangelo secondo Maria”, tratto dalla rilettura della storia di Maria e Giuseppe di Barbara Alberti con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman, 19 mila euro 2.945 presenze, per un totale di 247 mila euro. “Eileen”, thriller psicologico di William Oldroyd tratto dal romanzo di Ottessa Moshfegh con Anne Hathaway e THomasine Mackenzie, è decimo con 19 mila euro, 2.899 spettatori. V

edo al 15° posto “Marcello mio” di Christophe Honoré con Chiara Mastroianni che si mtte i vestiti del padre Marcello, 13 mila euro, al 19° l’ottimo “Il caso Goldmann”, 6.474 euro, al 20° “Vincent deve morire” con 5.585 euro.

