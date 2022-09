CIAK, MI GIRA - CON L’ARRIVO DEL WEEKEND, “MINIONS 2” RIPRENDE IL SUO POSTO IN CIMA ALLA CLASSIFICA DEL BOX OFFICE ITALIANO, STERMINANDO FORMICHE E IMMENSITÀ VARIE DI AMELIO E CRIALESE - E, COME DEL RESTO NEANCHE IN AMERICA, NON C’È UN FILM FORTE DI SUPEREROI O DI PRESA SPETTACOLARE IN GRADO DI RIPORTARE LA GENTE AL CINEMA E RIEMPIRE LE SALE, VISTO CHE..

Marco Giusti per Dagospia

minions 2

Con l’arrivo del weekend, “Minions 2” riprende il suo posto in cima alla classifica del box office italiano, sterminando formiche e immensità varie, malgrado sia in cartellone da un mese. Così abbiamo “Minions 2” primo ieri con 54 mila euro, 7.881 spettatori in 285 sale con un totale di 12,9 milioni, quasi 13, “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio tornato secondo con 49 mila euro, 7.669 spettatori ma con 424 sale per un totale di 690 mila euro. Terzo “L’immensità” di Emanuele Crialese con 36 mila euro, 5.683 spettatori con 335 sale con un totale di 67 mila euro. E quindi “Minions2” ha 27 spettatori a sala, “Il signore delle formiche” 18 e “L’immensità” 16. Poi ci chiediamo perché le sale stanno chiudendo…

minions 2 come gru diventa cattivissimo 1

E’ chiuso anche Settimio, ristorante storico di Sergio Leone e Carlo Verdone… Del resto in tv, in streaming il pubblico trova oltre alle ultime puntate di “Gli anelli del potere”, “House of the Dragon”, il fighissimo “Do Revenge”, ma anche “Top Gun: Maverick”, “Thor” e tutta la serie dei Minions. Perfino il film per ragazzini, “Un mondo sotto social” di Medusa è andato male, solo nono con 16 mila euro, 2.445 spettatori in 234 sale… “Margini” undicesimo con 7 mila euro, 38 sale. Si salva solo il sardissimo “Bentu” di Salvatore Mereu 3 mila euro, 499 spettatori in dieci sale, 49 spettatori a sala! E, come del resto neanche in America, non c’è un film forte di supereroi o di presa spettacolare in grado di riportare la gente al cinema e riempire le sale, visto che le grandi produzioni sono tutte indirizzate allo streaming.

minions 2 come gru diventa cattivissimo 7 minions 2 come gru diventa cattivissimo 4 minions 2 come gru diventa cattivissimo 3 minions 2 come gru diventa cattivissimo 2 minions 2 come gru diventa cattivissimo 5

minions 2 come gru diventa cattivissimo 6