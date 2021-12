CIAK, MI GIRA! - C’ERA DA ASPETTARSELO: “ENCANTO”, MUSICAL ANIMATO DELLA DISNEY ISPIRATO ALLE TRADIZIONI COLOMBIANE, VINCE FACILMENTE IL FINE SETTIMANA. DA NOI, TROVIAMO AL SECONDO POSTO “CRY MACHO” DI CLINT EASTWOOD, CHE HA GODUTO DELL’APPOGGIO DI DANIELE CAPEZZONE, MA CHE IERI, PORACCIO, È STATO SUPERATO PERFINO DA “CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO”. PER CLINT È UNO SMACCO. BAU - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ENCANTO 11

C’era da aspettarselo. “Encanto”, musical animato della Disney ispirato alle tradizioni colombiane vince facilmente il fine settimana. In America, nella settimana mosciarella del post-Thanksgiving, con 12, 7 milioni di dollari per un totale di 57 milioni, da noi nella settimana ancor più moscia legata all’aumento dei casi di Covid, con 1 milione di euro per un totale di 3 milioni.

clint eastwood cry macho

In tutto il mondo “Encanto” è ora arrivato a 116 milioni di dollari. Da noi troviamo al secondo posto negli incassi del weekend “Cry Macho” di Clint Eastwood, 364 mila euro, che ha goduto dell’appoggio di Daniele Capezzone, ma che ieri, poraccio, è stato superato perfino da “Clifford – il grande cane rosso”. Per Clint è uno smacco. Bau.

Clifford the Big Red Dog

“Clifford” arriva comunque al terzo posto del weekend con 297 mila euro, mentre “Ghostbusters: Legacy” è quarto con 272 mila euro, “L’uomo dei ghiacci” quinto con 185 mila euro e “Una famiglia mostruosa” con Lillo sesto con 164 mila euro. Malgrado abbia un totale piuttosto disastroso di 535 mila euro, per “Una famiglia mostruosa” si sta già lavorando al sequel. Siamo contenti, certo, ma non capiamo la logica del nostro cinema. Probabilmente sono ormai titoli pensati solo per lo streaming.

lady gaga house of gucci 3

In America, nel box office settimanale, è secondo “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman con 10 milioni di dollari e un totale globale di 145 milioni, e terzo “House of Gucci” di Ridley Scott, vanzinata kolossal super-camp con finale tragico e Lady Gaga come Lady Gucci, 6, 7 milioni di dollari per un totale globale di 67 milioni.

kenneth branagh e jude hill belfast

Per Alessandro Michele, che rilancia il marchio, e per Lady Gaga, che si aspetta la nomination che probabilmente arriverà, va bene così.

Per Ridley Scott, con gli spettatori che ridono in sala, magari meno. E infatti è furibondo con i critici.

benedetta paul verhoeven 1

I film che puntano all’Oscar sono stati lanciati in sordina in America questa settimana.

Sono ammassati dopo il decimo posto, “Belfast” di Kenneth Branagh a 500 mila dollari, “C’mon C’mon” a 462 mila, “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson a 225 mila, “Benedetta” di Paul Verhoeven a 145 mila.

una famiglia mostruosa 2 benedetta paul verhoeven 8 benedetta paul verhoeven 7 encanto 9 jamie dornan belfast belfast 1 belfast jared leto house of gucci. una famiglia mostruosa lady gaga house of gucci lady gaga adam driver house of gucci CLINT EASTWOOD - CRY MACHO clint eastwood cry macho 2 encanto 7 encanto