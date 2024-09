CIAK, MI GIRA! - L’INTER, ALMENO AL CINEMA, STRAVINCE. IL DOCUMENTARIO “INTER DUE STELLE SUL CUORE” IERI INCASSA AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA 182 MILA EURO CON 15 MILA SPETTATORI IN 205 SALE - MA LA VERA SORPRESA DELLA GIORNATA È L’USCITA A MEZZANOTTE IN 14 SALE DI “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO, AL NONO POSTO CON 18 MILA EURO E 4.279 SPETTATORI. QUESTO VUOL DIRE CHE CON UNO SPETTACOLO IN 14 SALE HA INCASSATO QUANTO SE NON PIÙ GLI ALTRI FILM ITALIANI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inter due stelle sul cuore

L’Inter, almeno al cinema, stravince. Il documentario “Inter due stelle sul cuore” ieri incassa al primo posto in classifica 182 mila euro con 15 mila spettatori in 205 sale. Supera così sia "Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton, secondo con 133 mila euro, 37 mila spettatori (il biglietto costa meno) un totale di 3, 6 milioni, sia “Cattivissimo me 4”, 109 mila euro, 31 mila spettatori, un totale di 15, 6 milioni, sia “Speak No Evil” con 64 mila euro e un totale di 735 mila euro.

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Ma la vera sorpresa della giornata è l’uscita a mezzanotte in 14 sale di “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Della Porta, distribuito dalla nuova società, la Piper Film, che al nono posto, sfonda con 18 mila euro, 4.279 spettatori in 14 sale, con una media di 300 spettatori a sala.

parthenope by paolo sorrentino from left paolo sorrentino and daria d'antonio photo by gianni fiorito.

Supera sia “Campo di battaglia” di Gianni Amelio, stesso incasso, 4.854 spettatori, 955 mila euro totali, sia “Vermiglio” di Maura Delpero, premiato con il Leone d’Argento a Venezia, distribuito dalla Lucky Red, 12° con 17. 175 euro, 4.385 spettatori con 30 copie. La differenza è che “Parthenope” è stato programmato e verrà programmato in queste 14 sale fino al 24 settembre, per un’uscita larga solo il 24 ottobre, solo a mezzanotte. Cioè un solo spettacolo.

Questo vuol dire che con uno spettacolo in 14 sale ha incassato quanto se non più gli altri film italiani. Certo. E’ un film più facile di “Vermiglio”, parlato in trentino, un po’ fermo. Ma trovo interessante questa idea di lanciare un film con le proiezioni a mezzanotte per un pubblico di ragazzi.

