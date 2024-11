CIAK, MI GIRA! - C’È POCO DA FARE. AL SUO PRIMO GIORNO IN SALA, "OCEANIA 2”, CHE IN TUTTO IL MONDO SI CHIAMA “MOANA 2”, MA DA NOI NON PUÒ EVOCARE IL FANTASMA DI UNA PORNOSTAR SCOMPARSA ORMAI DA TRENT’ANNI, INCASSA 880 MILA EURO. PREPARIAMOCI CHE, ANCHE SE IL FILM NON VALE L’ORIGINALE, SARÀ UNA SORTA DI BOMBA AL BOTTEGHINO - IL LATO POSITIVO È CHE ABBIAMO DAVVERO UN’OFFERTA DI CINEMA MOLTO VASTA E MOLTI BUONI FILM DA VEDERE COME NON ACCADEVA DA PARECCHIO TEMPO. E MI SEMBRA CHE IL PUBBLICO RISPONDA POSITIVAMENTE A QUESTA OFFERTA. IL 65% DI INCASSO IN PIÙ RISPETTO ALLO STESSO GIORNO DI UN ANNO FA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Oceania 2

C’è poco da fare. Al suo primo giorno in sala, anzi in 441 sale, “Oceania 2” della Disney, che in tutto il mondo si chiama “Moana 2”, ma da noi, paese cattolico non può evocare il fantasma di una pornostar scomparsa ormai da trent’anni, anche senza le musiche memorabili di Lin-Manuel Miranda, incassa 880 mila euro portando 120 mila spettatori al cinema. Le avventure di Vaiana e di Maui, che arriva un po’ troppo tardi, portano il film in testa alla classifica anche in Francia.

il ragazzo dai pantaloni rosa 7

In America si segnala un incasso di 13, 8 milioni di dollari con le anteprime, che è l’incasso più alto di sempre per le anteprime di un film Disney. Prepariamoci che, anche se il film non vale l’originale, sarà una sorta di bomba al botteghino. Solo in Cina, leggo, le prevendite sono bassine e si prevedono solo 1, 5 milioni di dollari il primo giorno, cioè venerdì. Vedremo. Diciamo che da noi scompare tutto il resto. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri e Roberto Proia finisce al secondo posto con 181 mila euro, 33 mila spettatori in 362 sale per un totale di quasi 6 milioni di euro (5.953).

pierfrancesco favino gabriele salvatores - napoli new york

“Il gladiatore 2” di Ridley Scott è terzo con 148 mila euro, 21 mila spettatori in 345 sale per un totale di 7 milioni 342 mila euro. A sorpresa sale “Napoli – New York” fiaba fellinian-napoletana di Gabriele Salvatores, quarto con 115 mila euro, 19 mila spettatori in 313 sale per un totale di 1 milione 209 mila euro. “Wicked – Parte I” di John M. Cho con Ariana Grande e Cynthia Erivo è quinto con 114 mila euro, 16 mila spettatori in 308 sale per un totale di 1 milione 840 mila euro. Il documentario di Paolo Cognetti sul Monte Rosa, “Fiore mio”, è sesto con 88 mila euro 9 mila spettatori in 168 sale per un totale di 239 mila euro.

Modi – Tre giorni sulle ali della follia - riccardo scamarcio

Settimo posto per il legal thriller con morale “Giurato numero 2” di Clint Eastwood, 57 mila euro e un totale di 2 milioni 393 mila euro. “Una terapia di gruppo” la commedia di Paolo Costella è ottavo con 57 mila euro, un totale di 619 mila euro. Nono il documentario su Hayao Miyazaki e la lavorazione del suo ultimo film, “Hayao Miyazaki e l’airone”, 16 mila euro e un totale di 48 mila euro, Decimo “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con 14 mila euro e un totale di 3 milioni 431 mila euro, seguito dal “Modi” di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio, 14 mila euro con un totale di 196 mila euro.

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

“Parthenope” di Paolo Sorrentino è 12° con 12 mila euro, e un totale di 7 milioni 359 mila euro. “The Substance” di Coralie Fargeat è 13° con 11 mila euro e un totale di 2 milioni e mezzo di euro. 14° posto per “Le deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jovine con Melanie Laurent, 7 mila euro e un totale, davvero basso, di 94 mila euro. “Anora” di Sean Baker con Mikey Madison, strepitosa commedia che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes lo scorso maggio è 15° con 6 mila euro e un totale di 501 mila euro, e l’ottimo “La bete”, da noi ribattezzato “The Beast” di Bertrand Bonello con Léa Seydoux addirittura 26° con 1.888 euro e 280 spettatori in 9 sale.

the beast

Il lato davvero positivo è che avete, anzi abbiamo, davvero un’offerta di cinema molto vasta e molti buoni film da vedere come non accadeva da parecchio tempo. E mi sembra che il pubblico risponda positivamente a questa offerta. Il 65% di incasso in più rispetto allo stesso giorno di un anno fa. Certo. Non esce “Oceania” tutti i giorni…

