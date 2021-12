CIAK, MI GIRA! - SALE VUOTE O QUASI VUOTE: PER ESSERE SICURI DI NON PRENDERE IL COVID ANDARE AL CINEMA È PERFETTO! GLI INCASSI DI IERI SONO MOLTO BASSI, MALGRADO L’ARRIVO DI MOLTI FILM NUOVI, COME “CRY MACHO” DI CLINT EASTWOOD, IERI SECONDO CON 34 MILA EURO (SOB!) DIETRO “ENCANTO”. CONFESSO CHE HO PAURA A VEDERE “CRY MACHO”, CON CLINT ORMAI OLTRE LA TERZA ETÀ, MAGARI PRONTO A LEGGERE GLI EDITORIALI RELIGIOSI DI EUGENIO SCALFARI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

clint eastwood cry macho

Gli incassi di ieri? Molto bassi, malgrado l’arrivo di molti film nuovi, come “Cry Macho” di Clint Eastwood, ieri secondo con 34 mila euro (sob!) dietro “Encanto”, primo con 66 mila euro. Confesso che ho paura a vedere “Cry Macho”, massacrato in patria, mostra un Clint ormai oltre la terza età, magari pronto a leggere gli editoriali religiosi di Eugenio Scalfari. Non ho voglia di vederlo ridotto così male. L’effetto Alberto Sordi, vecchio col parrucchino da vecchio ne “Il tassinaro” temo sia vicino.

liam neeson l’uomo dei ghiacci

Al terzo posto “Ghostbusters: Legacy”, 20 mila euro, quarto “L’uomo dei ghiacci” con Liam Neeson, 18 mila euro, quarto “Clifford – Il grande cane rosso”, 14 mila euro. Tra gli altri film nuovi, vedo “Caro Evan Hansen”, appena presentato alla Festa di Roma , decimo con 10 mila euro.

the girl in the fountain

Il bellissimo “Scompartimento n.6” è dodicesimo con 7 mila euro, mentre il documentario “The Girl in the Fountain”, che, non si capisce bene perché, rilegge il mito di Anita Ekberg attraverso il mito di Monica Bellucci, è ventesimo con mille euro. Quindi sale vuote o quasi vuote. Per essere sicuri di non prendere il Covid andare al cinema è perfetto.

